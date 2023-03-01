انت الان تتابع خبر توضيح هام من "الموارد البشرية" السعودية حول سبب نقص مبلغ الضمان الاجتماعي وكيفية تقديم شكاوى.. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتويتر عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لها على تساؤلات المستفيدين عن اختلاف مبلغ المعاش من شهر إلى اخر حيث تعمل الوزارة على مراجعة توفر اشتراطات معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر إلى آخر وذلك لعدة أسباب.

*أسباب اختلاف مبلغ المعاش المستحق:

25974615

ـ ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري.

ـ وجود مصدر دخل جديد للأسرة.

ـ نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.

*كيفية تقديم شكوى:

ـ يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة للشكوى.

ـ المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع الدفعة

ـ المدة المسموح بها لتقديم شكوى مالية بعد إيداع الدفعة هي 30 يوماً من تاريخ صدور الدفعة المالية، وعند تجاوز المدة المحددة نظاماً فلن تظهر أيقونة تقديم شكوى مالية للمستفيد، ويتم إيداع الدفعة المالية بأثر رجعي بعد قبول الاعتراض، و عند دراسة الاعتراض أو الشكوى المالية والانتهاء إلى قبولها يتم دراسة مدى استحقاق المستفيد للتعويض عن الدفعة غير المحتسبة وحال تقرر استحقاق المستفيد للتعويض فيتم صرف معاش الدفعة المعوض عنها في الدفعة الثانية مباشرة.

*سبب تأخر مدة معالجة الاعتراضات وتجاوز المدة المحددة 60 يوما:

تتطلب دراسة عدد من الاعتراضات مزيداً من الوقت لاتصالها ببيانات لدى الجهات الأخرى ويجري العمل على الربط الإلكتروني مع هذه الجهات حالياً كما تعمل الوزارة على تقليص هذه المدة.

*عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

تم إنشاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموجب المرسوم الملكي الكريم الذي صدر في الشهر الأخير من عام 1380 هـ تحت مسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقامت الوزارة منذ نشأتها بتنمية المجتمعات المحلية واهتمت بلجان المجتمع ومجالس المحافظات والمراكز والهجر ورعاية الشباب والأسرة والجمعيات التعاونية. وحددت الوزارة أهدافها، وجسدتها بأهداف ثلاثة:

أولاً: رسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ والنظم المرعية في المملكة العربية السعودية.

ثانياً: تخطيط وتنفيذ المشروعات.

ثالثاً: الإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيها متزنا يهدف إلى رفع وعي المواطنين, وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.