السعودية تعلن تعديل هام وجديد في جميع أنواع التأشيرات .. تعرف عليها وعلى ومدتها ومتى تنتهي صلاحيتها

انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تعديل هام وجديد في جميع أنواع التأشيرات .. تعرف عليها وعلى ومدتها ومتى تنتهي صلاحيتهاوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الاشخاص عن أنواع التأشيرات التي يمكن من خلالها السفر للمملكة العربية السعودية وكذلك عن مدة الصلاحية ومواعيد الإنتهاء وذلك لتجنب الوقوع في المخالفات، وقد قامت المملكة بوضع منصات وتطبيقات خاصة لهذا الغرض ومن خلال المقال الاتي سنوضح لكن أنواع التأشيرات والمدة المسموح بها لكل تأشيرة فتابعوا معنا .

ما هي أنواع التأشيرات في السعودية ؟

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تختلف أنواع التأشيرات التي يستطيع الأشخاص الحصول عليها لداخول المملكة وذلك تبعًا لغرض الزيارة أو العمل وهي كالآتي :-

تاشيرة العمل.

تأشيرة العمرة.

تاشيرة الحج.

تأشيرة الزيارة.

التأشيرة السياحية

مدة صلاحية تأشيرة العمرة بالمملكة :-

المدة الخاصة بتلك التأشيرة “شهر واحد فقط”، وتكون بداية تأشيرة العمرة من شهر صفر وحتى منتصف الشهر الفضيل.

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة في المملكة العربية السعودية

فيزا السعودية :-

جاءت المدة الخاصة بتأشيرة العمرة في السعودية حوالي 3 شهور وتبدأ مدة سريانها بعد تاريخ صدورها بشكل مباشر، وتسمح تلك التأشيرة للأشخاص المقيمين بالمملكة القيام بدعوة أقاربهم من الدرجة الأولى فقط التواجد معهم في كافة الأوقات.

ما هو موعد انتهاء صلاحية التأشيرة؟

يبحث العديد من المقيمين في المملكة عن مواعيد انتهاء صلاحية التأشيرة وذلك تجنباً للعقوبات القانونية التي قد تلحق بهم بسبب عدم الجديد وفيما يلي طريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة :-