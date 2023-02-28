انت الان تتابع خبر بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.. بدء صرف اعانات رمضان في السعودية من هذا الموعد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان وزارة الموارد البشرية السعودية توفر جميع سبل الدعم المختلفة لجميع مواطني السعودية، حيث أن تقديم هذه الطلبات تكون أغلبها إعانات المالية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي لأجل المساعدة من محدودي الدخل على مواجهة تداعيات الغلاء المعيشي الراهن، حيث أعلنت الموارد على حسابها الرسمي عن موعد صرف الإعانات المالية المقررة وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين قبل بدء شهر رمضان المبارك.

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الإعانات المالية المقررة بتوجيهات ملكية

تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الإعانات المالية لمواطنيها من محدودي الدخل والغير قادرين على العمل، ويتم ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم واحتياجات ذويهم، وسوف نتعرف من خلال الفقرات القادمة على الإعانات التي سيتم صرفها قبل بداية شهر رمضان المبارك.

موعد صرف إعانة حافز للعاطلين عن العمل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج دعم حافز للعاطلين عن العمل بقيمة 2000 ريال سعودي شهرياً للمستفيدين، ومن الجدير بالذكر ان إعانة حافز تم إقرارها بناء على توجيهات ملكية مباشرة لدعم العاطلين ومساعدتهم في فتح آفاق المستقبل ومواجهة سوق العمل، وقد أعلنت الموارد البشرية أن راتب حافز سيتم صرفه بمشيئة الله يوم الأحد القادم 5 مارس 2023 لجميع مستفيدي البرنامج المستحقين للدعم