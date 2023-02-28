انت الان تتابع خبر السعودية تعلن اطلاق اقوى خدمة إنترنت في العالم .. هل سيكون إنترنت مجاني؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هيئة الاتصالات والفضاء والتنقية السعودية اعلنت عن انطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة، حيث تتميز بأنها أفضل شبكات الإنترنت على مستوى العالم، وذلك لتغطية أكثر من عشرين ألف قرية ومنطقة على مستوى المملكة، ولذلك بالامكان التعرف على جميع التفاصيل في السطور التالية

خدمة الإنترنت عالي السرعة

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وأعلنت الهيئة عن توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة، بعد نجاحها الشديد من وصول شبكة المرحلة السادسة التي قامت بفتحها في المملكة العربية السعودية في عام 2021، لافتة إلى تجربة الإنترنت من خلال هذه الشبكة الرائعة، فقد أصبح الآن بإمكانك القيام التصفح واستخدام الإنترنت في حياتك بكل سهولة ودون وجود أي عقبة على الإطلاق، ومشاهدة أفضل مقاطع الفيديو والتعرف على الكثير من المعلومات من خلال عمليات البحث المختلفة

وتستهدف الوزارة تغطية الاتصالات والإنترنت في الكثير من القرى والهجر الغير مهيئة لدخول الإنترنت أو الشبكات الأخرى للاتصالات، ولكن من خلال شبكة cst سوف تتمكن من الحصول على خدمات الإنترنت المختلفة عالي السرعة من شبكة الاتصالات التي تغطي المنطقة بغض النظر عن مقدم الخدمة.

مميزات وأهداف الخدمة الجديدة