انت الان تتابع خبر المرور السعودي يصدر تنويه هام وعاجل بإسقاط والإعفاء من جميع غرامات هذه المخالفة .. ويعلن عن 500 ريال غرامة كل من يقود بهذه الطريقة الشائعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للمرور في السعودية اعلان هام لجميع ملاك المركبات المهملة أو التالفة، وذلك إلى سرعة المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم.

مهلة تصحيحية

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ووضح “المرور”، اهمية الاستفادة في ذلك من قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح ملاك المركبات المهملة أو التالفة الراغبين في إسقاطها من سجلاتهم، مهلة تصحيحية لمدة عام بدأت من تاريخ 1/ 3/ 2022م.

نقل ملكية المركبة التالفة

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

عقوبة استخدام المكابح بشكل مفاجئ

وفي وقت سابق، حددت الإدارة العامة للمرور، عقوبة استخدام قائد المركبة للمكابح أو “الفرامل” بشكل مفاجئ على الطرق، مؤكدة أن استعمال المكابح بشكل مفاجئ لغير ضرورة يُعد مخالفة مرورية.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الغرامة المالية المقررة لاستخدام المكابح بشكل مفاجئ تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال.