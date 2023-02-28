انت الان تتابع خبر عاجل: السعودية تحذر من هذا التصرف الجديد غرامته تصل 13 مليون ريال سعودي .. تعرف عليه قبل فوات الاوان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية اعلنت عن فرض غرامة مالية على شركة قامت بارتكاب مخالفة (حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق) والتي تبلغ غرامتها 13 مليون ريال.

وبينت هيئة المنافسة في تغريدة على حسابها في “تويتر”، أن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف)، حجبت المعلومات ولم تمكن مأموري الضبط والمحققين من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.

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وأضافت الهيئة، أن الشركة المخالفة تمارس نشاط التوريد والخدمات الطبية، وأن العقوبة جاءت تنفيذًا للفقرة (4) من المادة (19) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 9/6/1440 هـ.

والهيئة العامة للمنافسة، هيئة حكومية مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة، الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.