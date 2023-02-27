انت الان تتابع خبر السعودية توجه صفعة قوية للمقيمين وتعلن عن توطين شامل لـ28 وظيفة جديدة ممتلئة بالوافدين .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة العمل السعودية اعلنت عن ايقاف تجديد رخص 28 مهنة لجميع العمال الأجانب ، حيث أطلقت سلطات التوظيف في السعودية حملة موسعة ، لأجل تقليص عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص السعودي .

ولهذا قامت الحكومة بفرض رسوم على الوظائف، وتشجيع لجوء القطاع الخاص إلى توظيف سعوديين، على أن ترصد عائدات هذه الرسوم لحساب صندوق الموارد البشرية الذي تم إطلاقه للمساهمة في توظيف الوظائف في البلاد.

51373442

وبدورها فقد جددت وزارة العمل تأكيدها على وقف الاستقدام وتجديد رخص العمل لنحو 28 مهنة، وألزمت الشركات والمؤسسات باستبدالهم بسعوديين خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وقصر مهنة البيع على المواطنين، ووقف الاستقدام في 23 نشاطا تجاريا..

هذا ووفقا لخطة التنمية السعودية التي تنتهي العام المقبل, يتطلب توفير 800 ألف وظيفة جديدة للشباب وخصوصا في القطاع الخاص، وطبقاً لدراسة أعدتها وزارة العمل فإن السعودية ستؤمن 13.5 مليون وظيفة بحلول 2030، وهي السنة التي يتوقع أن يرتفع فيها حجم اليد العاملة المحلية إلى 12.5 مليون نسمة.

ومن هنا فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (انفصلت أخيرا وتحولت إلى وزارتين مستقلتين)، أنها تحث جميع أصحاب العمل على استقطاب أبنائهم الشباب وتأهيلهم وتدريبهم وتوظيفهم، والمهن هي: مدير الموارد البشرية، مدير شؤون موظفين، العاملون في وحدات التوظيف، موظف استقبال، معقب، مراجع الدوائر الحكومية، أمين صندوق، حارس أمن، مدير إداري، مدير تدريب، مساعد اداري، مدير مشتريات، مأمور مشتريات، سكرتير، مأمور سنترال، أمين مخزن، محصل ديون.

وايضا صراف، موزع بريد، مسجل معلومات، أمين مكتبة، بائع كتب، بائع معرض سيارات، مشرف سكن، محاسب زبائن، الوظائف الكتابية، مراسل، مرشد سياحي، وظائف العلاقات العامة.

وقد بينت الوزارة أن تلك المهن تم إيقاف الاستقدام فيها، كما تم ايقاف تجديد رخص العمل فيها منذ فبراير (شباط) الماضي، وأنه سيتم تدريجيا ايقاف الاستقدام على وظائف محلات بيع الملابس النسائية والاطفال، الاقمشة النسائية والرجالية، الملابس الرجالية، العاب الاطفال، العباءات النسائية، لوازم الخياطة، العطارة، العود، العطور، الزهور، والهدايا، البضائع المخفضة، المفروشات، الاحذية، الساعات.

الاكشاك والفتحات في المجمعات التجارية، محلات القرطاسية، المقاصف المدرسية الاهلية والحكومية، الهواتف والجوالات واجهزتها، الدواجن المبردة، المناسبات للتأجير، ادوات زينة السيارة، قطع غيار السيارات، الخيام، الدهانات والبويات، ومواد البناء والسباكة.

حيث يرى خبراء عماليون أن القرار سينعكس ايجابا في الأعوام المقبلة، وتحسين مستوى الدخل للفرد مع توفر الوظائف، ويعتقد عبد الوهاب مجثل وهو رجل أعمال، أن قرار وزارة العمل سيشكل دفعة قوية للتطور في المجال العملي بالقطاع الخاص، وسيرفع الاتكالية السائدة على العامل الأجنبي الذي لا يهمه بناء وطن بقدر ما يسعى إلى تحصيل أكبر قدر من المال.

هذا ولم يخف مثل ترحيب رجال الأعمال بالمشاريع الوطنية للتدريب والتوظيف في أنحاء البلاد عبر الغرف التجارية والبرامج التدريبية للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في كلياتها التقنية ومعاهدها، ويبقى الأمل في طموح الشاب السعودي