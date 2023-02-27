انت الان تتابع خبر السعودية تصدر توضيح هام وعاجل يتعلق بزيادة رواتب الموظفين في شهر رمضان إلى هذه النسبة .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان المواطنين والمقيمون في السعودية يتطلعون إلى زيادة في رواتب الموظفين عن شهر مارس، حيث يتزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك.

ومن المعروف في ان هناك زيادة التكاليف في هذا الشهر الفضيل، حيث يطمحون إلى وجود زيادة في الرواتب، وقد تناقلت اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الخبر، فما هي الحقيقة التي أوضحتها الحكومة السعودية! تابعونا.

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حقيقة زيادة رواتب الموظفين في رمضان

أوضحت وزارة المالية السعودية أنها حريصة كل الحرص على مصلحة المواطنين، وأنه في حالة وجود زيادة في راتب الموظفين هذا الشهر أو الشهر القادم، سيتم الإعلان عنه على الفور عبر الصفحة الرسمية للوزارة، ولكن حتى الآن كل ما يتم تداوله من أنباء خالٍ تمامًا من الصحة، وفي حالة وجود أزمات مالية أو عدم مقدرة على تحمل أعباء الحياة، يمكنالتسجيل في الضمان الاجتماعي أوحساب المواطن، من أجل الحصول على دعم مالي شهري عند استيفاء الشروط.

موعد نزول الراتب هذا الشهر

ينتظر الموظفون بالمملكة سواء في القطاع العام أو الخاص موعد إيداع راتب شهر فبراير وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات الخاصة بالأسرة والأبناء، ومن المقرر أن يتم إيداع الرواتب منذ الليلة والبداية تكون عادة مع نزول الرواتب في بنك الراجحي، ثم تتوالى عملية الإيداع تباعًا في بقية البنوك، ويستطيع جميع الموظفين التوجه اليوم صباحًا الموافق 27 فبراير لاستلام الرواتب من ماكينات الصراف الآلي.

هل يتم زيادة رواتب المتقاعدين في رمضان؟

تم إيداع رواتب المتقاعدين عن شهر فبراير 2023 اليوم حسب سلم الرواتب الجديد، وطالما لم يطرأ زيادة أو يصدر مرسومًا يتعلق بزيادة رواتب الموظفين في شهر رمضان، فإن رواتب التقاعد أيضًا لن تشهد زيادة إلا إذا صدر مرسومًا ملكيًا يفيد ذلك.

هكذا تتوجه الوزارة بنداء هام للمواطنين، بعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها البعض، حيث لم تطرأ أي زيادة حتى الآن سوى تلك الزيادة التي أقرتها الحكومة السعودية في بداية العام الحالي 2023 وقد تم إضافتها لرواتب الموظفين حسب الرتبة والفئة التي ينتمى لها الموظف، وتم إيداعها مع راتب شهر يناير، وبالتالي تستمر حتى يتم إضافة زيادة أخرى حسب ما يصدر من قرارات.