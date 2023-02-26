انت الان تتابع خبر قانون العمل الجديد في السعودية… مكافأة نهاية الخدمة وحالات الاستحقاق الخاصة بالموظف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقديراً لسنوات العمل، قانون العمل الجديد أعلن أن العديد من العاملين في القطاعين العام والخاص يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة وذلك كجزء من قانون العمل.

ومن هنا يبحث العديد من المواطنين عن طرق لحساب قيمة مكافأة نهاية العمل في القطاع الخاص، وذلك بسبب وجود العديد من الأسباب لتوقف العمل يمكن أ، تؤثر على كمية المكافأة، فمعرفة تفاصل المبلغ مهم للذين يفكرون في إنهاء عملهم.

مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد:

أًصبحت مكافأة نهاية الخدمة جزء مهم من قانون العمل المحدث، وهي مبلغ مالي تَعطى للعمال عند انتهاء عملهم، وخدمتهم تقديراً للجهود التي قدموها خلال هذه الفترة، وهذا الجزء من قانون العمل، يطبق على موظفي القطاع العام والخاص، وبناء على ذلك ووفقاً للمعايير التي يضعها نظام العمل في السعودية، يطلب من صاحب العمل أجر العامل المنهي خدمته، ويمكننا اعتبار أن المدفوعات والمكافآت هي اعتراف مهم بالعمل الجاد والجيد الذي قام به الموظف.

مكافأة نهاية الخدمة وحالات استحقاقها:

وبشكل عام يحق للعاملين في القطاع الخاص، الحصول على عدد من المكافآت لنهاية العمل عند قرار استقالته، فمثلاً يحق للموظف الذي عمل لأكثر من عشر سنوات الحصول على المكافأة بشكل كامل، آلا أن الموظفون الذين خدموا ما بين الخمسة لعشر سنوات، يحصلون على ثلث مكافأة نهاية الخدمة، ويتم احتساب المكافأة من تاريخ تقديم استقالة الموظف، وللتوضيح:

العامل الذي يعمل لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، يتأهل للحصول على المكافأة.

منح هذه المكافأة في حال مرور عشر سنوات منذ تقديم الاستقالة.

يمكننا اعتبار أن المكافأة، هي الوسيلة لمكافأة العامل وولائه، وتقدير جهوده المبذولة.

تعتبر المكافأة الجزء المهم من تقدير الموظف، ليبين له أن الشركة تقدر العمل الجيد.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

إذا كانت مدة استقالة الموظف بين سنتين وخمس فيحق الحصول على ثلث الأجر.

في حال مدة الاستقالة بين5 و10 سنوات يحق لهم ثلثي الأجر.

إذا أكثر من عشر سنوات فيحق له مكافأة كاملة.