انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من الجوازات السعودية لجميع الوافدين الذين لم يقوموا بهذا الإجراء الهام سيتم ترحيلهم على الفور .. تفاصيل! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الإدارة العامة للجوازات في السعودية قامت بالرد على سؤال أحد المتابعين وضح فيه: “هل ممكن تغيير الصورة الشخصية في الهوية؛ حيث إنها من 15 عامًا”.

ووضحت الجوازات على صفحة المدونات الصغير على “تويتر”: في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر.

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في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن مدة العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل.

وقال المغرد: “تكرمًا كم مدة منع العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل”.

وأضافت: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات”.

إلغاء بلاغ التغيب

كما أعلنت المديرية العامة للجوازات، في وقت سابق، أنه يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ.

الخدمة تتم خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين على “تويتر”، أنه خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ يمكن للمستفيد إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية. وذلك من خلال خدمة ” تواصل ” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية

وأضافت أن هذه الخدمة تُمكّن جميع المستفيدين من خدمات الجوازات من معالجة الملاحظات وحل المشكلات التقنية التي تعوقهم من تنفيذ معاملاتهم إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية.