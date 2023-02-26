انت الان تتابع خبر تداول صور لفتاة جميلة على أنها زوجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.. لن تصدق من هي في الحقيقة؟ (تفاصيل + صور) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعادت نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن زوجة ولي العهد السعودي، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز، بعد حضورها ورعايتها فعاليات "ليالي المشراق" الثقافية التي أقيمت قبل عامين، في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض.

ولم تظهر الأميرة سارة كالعادة في أية صور أو فيديوهات، وهو قرار سبق وأعاده الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته فرنسا، لزوجته.

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وكانت مشاركة الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز زوجة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فعالية ليالي الشرق قد أثارت اهتمام مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية والدولية على حد سواء.

لكن بعض المغردين استغربوا طريقة تناقل خبر ظهور الأميرة سارة بنت مشهور في الفعالية الثقافية، مشيرين إلى أنه ليس أول ظهور لها، ولافتين لحضورها فعاليات أخرى نظم آخرها في جامعة الملك سعود.

حيث كتب حساب "وحدة" على تويتر "المغردون يتناقلون رعاية الأميرة سارة بن مشهور لحفل ويذكرون أنه ولأول مرة ظهور.. للعلم سبق ورعت محافل أعتقد آخرها في جامعة الملك سعود..".

وبعد نشر صحيفة كويتية صوراً للأميرة السعودية، عادت لتقدم اعتذاراً لزوجة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية نشرها صورة قالت إنها "للأميرة سارة بنت مشهور، في أول ظهور علني لها".

جاء ذلك بعد خبر نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية في أحد اعدادها، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه "تحت عنوان: أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي، نشرت صورة تم التعليق عليها بطريق الخطأ، بأنها للأميرة سارة بنت مشهور، حرم بن سلمان".

وجاءت الصورة التي نشرتها الصحيفة ضمن فعاليات "المشراق 2" الذي أقيم تحت رعاية زوجة بن سلمان، في مركز الملك عبد العزيز بالعاصمة الرياض.

الصحيفة الكويتية أشارت إلى أنه تبين فيما بعد أن "الصورة التي جرى تداولها تعود للناشطة في شؤون المرأة هالة كاظم".

وأكدت الصحيفة أن نشر الصورة جاء عن طريق الخطأ، مقدمة اعتذارها "عن هذا الخطأ غير المقصود".

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام الخبر نقلاً عن الصحيفة الكويتية، معرّفين صورة للناشطة هالة كاظم على أنها الأميرة سارة بنت مشهور.

ويحاول ولي عهد السعودية إبعاد عائلته عن المشهد السياسي منذ وصوله إلى منصبه في منتصف 2017، ولم يظهر منهم سوى أحد أولاده.

هذه بعض الصور التي جرى تداولها على أنها صور الأميرة السعودية سارة بنت مشهور لكنها تعود للناشطة هالة كاظم.