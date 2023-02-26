غرامة ضخمة لكل مواطن ومقيم في السعودية يبيع او يوزع هذه الأغراض مجانا أو بنقود .. تعرف عليها !

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رياض - احمد صلاح - ان الدوريات الامنية السعودية استطاعت القاء القبض على عدد من المخالفين في مناطق متفرقة من الرياض ومكة وحائل والذين ام يلتزمو بلوائح البيئة

حيث ان عدد المخالفين وصل ابى (8) أشخاص من الجنسية السعودية، وقد تم ضبط المخالفين وبحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (4) مركبات، وتم اتخاذ ضدهم كافة الإجراءات وإحالتهم للجهات المختصة.

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أتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يشار إلا ان الأمن البيئي يعاقب أي نشاط لإنتاج أو بيع أو نقل الحطب أو الفحم المحلي بغرامة تبلغ 10 آلاف ريال سعودي

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.