انت الان تتابع خبر قرار صادم من السعودية بفرض غرامات 20 ألف ريال لكل من يرتكب هذه المخالفة .. تعرف عليها الآن قبل فوات الاوان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فرضت وزارة الداخلية السعودية غرامة قدرها 20 ألف ريال لكل مَن يقوم بارتكاب مخالفة جديدة انتشرت في الفترة السابقة وهي نشر التسجيلات أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

وبينت الوزارة انه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية في ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

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وأشارت "الداخلية" إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة مُعدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

ووافقت الحكومة السعودية في وقت سابق على أن يتم تركيب نظام كاميرات المراقبة الأمنية في الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب.

إضافة إلى المنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.