انت الان تتابع خبر السعودية تفرض شروط جديدة لا يمكن استقدام عاملة منزلية في المملكة بدونها .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لازالت وزارة الموارد البشرية السعودية تعمل على توفير فرص عمل للأفراد الذين يرغبون في العمل بها، الا أن هناك عدد من الشروط التي يجب ان تستوفيها لأجل الوظيفة.

شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية

حيث ان وظيفة العاملة المنزلية تعتبر من أهم الوظائف التي يبحث عنها العديد من الأفراد في المملكة، حيث إنه بإمكان المواطن أو المقيم الحصول على مساعدة في القيام بالأعمال المنزلية، لذا يتم اختيار العاملة المنزلية بشروط معينة يجب أن تتوافر بها سواء كانت مطلوبة عن طريق مكتب أو بدون مكتب.

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يجب دفع التكاليف الخاصة باستقدام العمالة المنزلية.

يجب تسديد كافة رسوم المخالفات مع دفع الفواتير المتراكمة على العاملة حيث يتم تسديد هذه الرسوم من قبل الشخص الراغب في استقدام العاملة.

وجود كشف حساب يوجد به حسابات العميل، بحيث لا يقل حساب البنك عن 35.000 ريالًا سعوديًا في آخر ستة أشهر.

وجود كشف راتب المواطن الذي لا يقل مرتبه عن 5000 ريالًا سعوديًا في الشهر.

امتلاك الفرد حساب خاص به على منصة أبشر الرسمية.

يمكن للمرأة المتزوجة أو المطلقة أن تستقدم عاملة منزلية سواء كان هناك أبناء أو لا، حيث يمكن لها أن تحصل على تأشيرتين كحد أقصى، لكن يمكن للرجل الحصول على ثلاث تأشيرات كحد أقصى.

كيفية استقدام عاملة منزلية

في إطار التعرف على أبرز شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية، يمكن للمواطن أن يقوم بكافة الإجراءات الخاصة باستقدام العاملة المنزلية عبر الإنترنت دون الحاجة إلى بذل الوقت والجهد، لذا يتم الاستقدام من خلال اتباع الخطوات الآتية المتمثلة في:

يتم الولوج إلى منصة مساند الرسمية. قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية أو الإقامة وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول. من بين الخدمات الموجودة قم باختيار خدمة استقدام عاملة منزلية. يتم اختيار نوع الاستقدام وهي معروفة والتي تكون مختارة بالاسم ورقم الجواز. قم باختيار التأشيرة التي ترغب في استخدامها حتى يتم التعاقد من خلال قائمة التأشيرات المصدرة. يتم تعبئة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها ثم يتم اختيار خيار إنشاء عقد. يتم سداد مبلغ الاستقدام حتى تتم عملية التعاقد.

كيفية تسديد رسوم تأشيرة العاملة المنزلية

من خلال المساهمة في التعرف على شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية، يمكن معرفة كيفية تسديد الرسوم الخاصة بتأشيرة العاملة المنزلية، حيث إن إحدى طرق التسديد يكون عن طريق البنك، ويتم هذا من خلال الآتي:

يتم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك التابع لك.

يتم تحديد خدمة المدفوعات الحكومية.

قم بالضغط على خدمة استقدام.

يتم تحديد نوع الطلب وهو استقدام عاملة.

ثم يتم تحديد خدمة الدفع مع إدخال رقم الهوية حتى يتم التسديد.

يتم تحديد عدد التأشيرات ثم يتم دفع رسوم الاستقدام مع قيمة مبلغ التأشيرة.

ستظهر لك عدة طرق يمكن من خلالها اختيار الطريقة المناسبة لدفع المبلغ.

رسوم تأشيرة عاملة منزلية

بعد التطرق إلى شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية يمكن التعرف على رسوم التأشيرة الخاصة باستقدام العاملة المنزلية والتي تتمثل في:

مبلغ التأشيرة

2000

الخدمة الإلكترونية

172

لكن يجب العلم أنه يتم إعفاء الأفراد ذوي الهمم من دفع هذه الرسوم عند طلب التأشيرة لأول مرة، لكن يجب على الفرد نفسه أو من ينوب عنه أن يقوم بتقديم الطلب.

كيفية استقدام عاملة منزلية بدون مكتب استقدام داخل المملكة

ساهم الوصول إلى معرفة شروط استقدام عاملة منزلية في السعودية في معرفة آلية استقدام عاملة منزلية دون الحاجة إلى اللجوء إلى مكتب وذلك لتوفير التكاليف التي يحصل عليها المكتب، ويتم ذلك عن طريق أحد الأقارب أو الزملاء، حيث يتم هذا من خلال الآتي: