انت الان تتابع خبر السعودية تصدر قرار صادم بمنع فئات جديدة من التسجيل في قرعة الحج هذا العام .. هل سيشمل الوافدين؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وزارة الداخلية السعودية اعلنت بشكل رسمي عن عدد من الفئات التي سيتم منعهم نهائيا من التسجيل في حج القرعة 2023، حيث حرصت على توضيح أن عملية التسجيل في القرعة

وسوف تبدأ من يوم 21 فبراير والذي يوافق يوم الثلاثاء وسوف تستمر فترة التسجيل حوالي 14 يوم حتى يوم الاثنين الذي يوافق يوم 6 مارس 2023، وعقب التسجيل سوف يتم الإعلان عن جميع الحاصلين على الفوز في القرعة للسفر إلى الحج في الموسم المقبل.

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الفئات الممنوعة من التسجيل في حج القرعة 2023

بالإمكان التعرف على الفئات الممنوعة من التسجيل في حج القرعة 2023 التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية من خلال الآتي:

الأشخاص المرضى بالفشل الكلوي.

المصابين بالسمنة المفرطة.

الأشخاص المرضى بتليف الرئة.

الأشخاص المرضى بأمراض القلب وبحالات متأخرة.

الأشخاص المرضى بأمراض الأوعية الدموية.

الأشخاص المرضى بأمراض تليف الكبد.

الأشخاص المرضى بالأروام الحميدة أو الخبيثة.

الأشخاص المرضى بالأمراض النفسية.

الأشخاص المصابين بأمراض الزهايمر.

السيدات الحوامل في الشهور الأولى أو الشهور الأخيرة من الحمل.

شروط التسجيل في حج القرعة

هناك مجموعة من الخطوات يتم ضمها ضمن شروط التسجيل في حج القرعة لعام 2023، ويمكننا التعرف على تلك الخطوات الهامة من خلال النقاط التالية:

أولا:لابد من حصول الشخص الراغب في التسجيل على جرعات لقاح كورونا الأساسية.

ثانيا: الحصول على تطعيمات السفر من الجهات المختصة للحصول على تأشيرة السفر.

ثالثا: تقديم طلب رسمي عبر وزارة الحج والعمرة من قبل الشخص الراغب في أداء الحج.

ومن أهم المحتويات التي يلزم ذكرها في استمارة التسجيل في حج القرعة هي توضيح الحالة الصحية للمسافر من أجل الحصول على الموافقة وإذا تم اكتشاف أن المسجل من الفئات الممنوعة سيتم رفض الطلب المقدم من خلاله.