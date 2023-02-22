انت الان تتابع خبر السعودية تزف بشرى لكل مواطن متزوج من أجنبية .. وتمنحهم هذه المزايا الضخمة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشرت اخبار كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالغاء رسوم المرافقين حيث ان ذلك جاء بعد اعلان الميزانية الجديدة 2023.

ولكن إلا الآن لم تصدر إدارة الجوازات السعودية أي قرارات جديدة تخص رسوم المرافقين سواءا كانت عن خفض الرسوم أو إلغائها او اي توضيح حول هذا الشأن، لكنها سابقا اعلنت عن منح كل مواطن متزوج من اجنبية مزايا اعفاء زوجته من الرسوم

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وبالتالي فإن الرسوم تكون كالسابق حيث تطبق حسب ضوابط محددة وتصل قيمتها إلى 400 ريال سعودي حتى صدور قرار رسمي بخضفها او الغاءها

مبالغ رسوم المرافقين للعام 2023

تُتابع المديرية العامة للجوازات تحديث كافة اللوائح التنظيمية الخاصة سواء تلك الخاصة بالتأشيرات الدخول والخروج من المملكة أو تلك المُتعلقة برسوم الإقامة أو المُرافقين وما إلى ذلك، حيث اتخذت المبالغ الخاصة بسلم المرافقين في التغيير على مدار السنوات فنجد أن الرسوم تدرجّت بالأعوام الماضية كما يلي:

بعام 2017م كان يُلزم المُرافقين بدفع حوالي 100 ريالًا سعوديًا عن كُل شهر من الإقامة بالمملكة وذلك بدءًا من شهر يوليو.

ارتفعت رسوم المُرافقين بعام 2018م لتصل بذلك إلى حوالي 200 ريالًا سعوديًا.

ذلك أخذت رسوم المُرافقين في الزيادة تباعًا حتى تم توقيع حوالي 300 ريالًا سعوديًا بحلول عام 2019.

آخر تحديث لمبالغ رسوم المرافقين وصل إلى حد 400 ريالًا سعوديًا منذ عام 2020م.

استمرت رسوم المرافقين (400 ر.ل) إلى الأعوام التي تلت القرار، أي 2021 و2022..

فيما يتعلق بمبالغ رسوم المرافقين للعام 2023 فسوف تظل إلى 400 ريالًا سعوديًا كما قد ترتفع عن ذلك لتصل في بعض الحالات إلى 500 ريالًا سعوديًا.

وجب التنويه إلى أن الكثير من الشائعات تداولت مؤخرًا حقيقة إلغاء المديرية العامة للجوازات لرسوم المرافقين، إلا أنه لن يتم إلى الآن إصدار أي من القرارات الرسمية للبثّ في ذلك الخبر.

حالات الإعفاء من سداد رسوم المرافقين

في نطاق استعراض مبالغ رسوم المرافقين للعام 2023 يُمكننا التنويه إلى بعض الفئات التي لم تكن مُطالبة بسداد أي من الرسوم عن المرافقين لها داخل حدود الأراضي السعودية، ومن تلك الفئات نذكر الآتي: