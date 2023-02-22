انت الان تتابع خبر السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تمديد إجازة يوم التأسيس لمدة ستة أيام .. وأمر ملكي بفرض غرامة على جميع هذه الفئات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اجتمع امس مجلس الوزراء السعودي حيث ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه في الاجتماع عن اعتزازه بذكرى تأسيس السعودية

حيث انتشرت بعدها أخبار عن تمديد إجازة يوم التأسيس لـ ستة أيام، وهو ما وضحت عنه وزارة الموارد البشرية ، وكشفت أيضاً عن غرامة مالية كبيرة لبعض الفئات.

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موعد إجازة يوم التأسيس السعودي وحقيقة تمديدها لستة أيام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إجازة يوم التأسيس السعودي والتي ستبدأ بمشيئة الله اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2023، وتمتد لمدة أربعة أيام لتنتهي بنهاية يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023، وأكدت الوزارة أن هناك جهة واحدة هي التي أعلنت عن تمديد الإجازة لمدة ستة أيام وهي سفارة المملكة السعودية بدولة الكويت على أن يتم استئناف العمل بها يوم الثلاثاء 28 فبراير بمشيئة الله، أما باقي الجهات الحكومية داخل المملكة فيتمتع موظفيها بأربعة أيام إجازة فقط

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، سيتم معاقبة كافة أصحاب الشركات والمؤسسات داخل المملكة بغرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي، في حالة أن منعوا الموظفين من التمتع بالإجازة المقررة بدء من يوم الأربعاء 22 فبراير ولمدة أربعة أيام، وذلك لأنها تُعد مخالفة للأوامر الملكية وحقوق الموظف بالمملكة.