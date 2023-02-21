انت الان تتابع خبر قرار موجع على جميع الفتيات في السعودية .. تعدد الزوجات اجباري ومن يخالفه ينال هذه العقوبة الصارمة ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام مؤسس موقع التوفيق بين الزوجين في المملكة بمطالبة الحكومة السعودية باصدار قرار يعاقب الرجل الذي يمكنه أن يعدد الزوجات ولديه قدرة مالية وجسدية الا أنه لا يعدد

ووضح القعيطي في حوار له مع إحدى القنوات قائلا: إن المصلحة العامة توجب على الرجل أن يعدد طالما له القدرة الجسدية والمالية. حيث قال انه لأجل مصلحة المجتمع يجب أن يصدر قانون يعاقب الرجل الذي يستطيع ان يعدد لكنه لايعدد

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الرجل الغير معدد هو طاقة مهدرة

وقال "يوسف القعيط"، أنه لو فرضنا أن 25% من الرجال لديهم أسباب تمنعهم من التعدد ، فماذا عن 75% المتبقيين المقتدرين ، معتبرا أن الرجل الغير معدد هو طاقة مهدرة .

وأضاف أن:" الصفات التي قد تمنع الرجل من التعدد هي عدم القدرة المادية والجسدية ، ضعف الشخصية ".

وتابع :" الرجل المقتدر والغير معدد قصر كل إمكانياته على الحرمة والبيت بينما هو عنده قدرة لفتح أربع بيوت ، وطبعا هذا الكلام ما يعجب النسوان ، ويكرهوني ومع ذلك لدي أربع نساء ".

لو أتيح التعدد للمرأة لتزوجت 10 رجال هاجم "يوسف القعيط"، النساء خلال لقائه في برنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"،

وقال: "النساء ضد التعدد لأنه ليس في صالحهم لكن قسماً بالله لو متاح لهم لعددوا علينا 10 مو 4 لكن الحمد الله إنه جعل الرجال هم اللي يعددون ولذلك ناخذها بيمينا ما ننتظر إذن من أحد أو امرأة تقول عددوا أو لا "..