انت الان تتابع خبر رسميا: السعودية تعلن موعد صرف معونة رمضان 2023 .. والمفاجأة في حجم مبلغ مكرمة الملك سلمان هذا العام والفئات المستهدفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعتقد بأن موعد شهر رمضان سوف يكون يوم الخميس الموافق 23 مارس، والذي ينتظره الناس في المملكة لتأدية الطاعات والعبادات ولأجل الحصول ايضا على المكرمة التي اعلنها الملك سليمان الخاصة بشهر رمضان للأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي

موعد صرف معونة رمضان 2023 المكرمة الملكية

17111575

يرغب الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي معرفة موعد الحصول على المعونة الخاصة بشهر مضان ومعونة شهر مارس .

لذلك يبحث العديد عبر مواقع الإنترنت عن الموعد التي تصرف به، كما أن لم يتم الأعلان حتى الآن عن موعد صرف المكافأة للأشخاص المستحقين كما أن معروف من خلال سنوات عديدة سابقة بأن الأمر الملكي يصدر في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم وكان صدور الأمر الملكي في العام السابق في نهاية شهر رمضان لذلك تم صدور الأمر الملكي لهذا العام سيكون في أول شهر رمضان وسيتم صرف معونة شهر رمضان مع معونة شهر مارس وإذا تأخر الصرف سيتم إضافته على الراتب الخاص بشهر مايو.

لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد صرف معونة شهر رمضان ولكن تم الإعلان بأن من المحتمل أن تضاف المعونة على الراتب الخاص بشهر فبراير أو شهر مايو ويتم توزيع صرف المعونة حسب الحسابات التالية:

سوف يستلم رب الأسرة أو الشخص المستقل معونه بقدر 10000 ريال سعودي.

سوف يستلم كل شخص موجود في الأسرة معونة بمقدار 500 ريال سعودي.

سيتم تسليم الأسرة الفقيرة معونة بمقدار 1500 ريال سعودي من الملك سلمان بن عبد العزيز