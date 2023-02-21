انت الان تتابع خبر قبل بدء الاختبارات .. بشرى كبرى من وزارة التعليم السعودية بصرف مبالغ مالية ضخمة للطلاب شهريا .. تعرف على الشروط والمتطلبات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم إعانات شهرية لفئات خاصة من طلاب وطالبات المملكة وتبدأ هذه الإعانات من 600 ريال سعودي وتصل إلى 900 ريال سعودي، ويشمل هذا الدعم 14 عشر فئة.

وقد حددت وزارة التعليم أنواع الإعاقات الصحية والجسمية المشمولة بالإعانات وهي كالأتي :-

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الصراع المستعصي.

داء الفيل.

الفشل الكلوي.

الشلل لطرف أو أكثر.

ضعف أحد الأطراف أو أكثر.

ميلان العمود الفقري الشديد.

القصور في التنفسي.

فقر الدم المنجلي.

قصر القامة.

مرض القلب المزمن.

الصلب المفتوح.

التلاسيما الكبرى.

البتر الكامل إما للقدم أو حتى الكف.

نقص المناعة المكتسبة.

كم إعانة الطلاب المالية شهريًا؟

حددت التعليم السعودية حوالي 14 فئة مستفيدة من هذه المكافأة الشهرية، وحتى الآن لم يعلم البعض عن قيمتها بالتحديد، ولكنها تختلف من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن المفترض أنها تنزل للطلاب بهذه القيمة:

طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية يُصرف لهم مبلغ بقيمة 600 ريال سعودي شهريًا.

طلبة وطالبات مرحلة المتوسط يُصرف لهم راتب قيمته 750 ريال سعودي.

طلاب المرحلة الثانوية ينزل لهم راتب شهري بقيمة 900 ريال سعودي.

متى مكافاة الطلاب شهر فبراير 2023؟

وضحنا لكم تفاصيل هذهالمكافأة التي يتم تقديمها للطلاب شهريًا، حيث تُقدم لفئات معينة فقط من التعليم السعودية، وقد حددت التعليم موعد ثابت لإيداع تلك المكافأة وهي يوم السابع والعشرين من الشهر الميلادي، لذا من المفترض أن ينزل الدعم هذا الشهر في الموعد التالي:

يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين لشهر فبراير لعام 2023، حيث السابع لشهر شعبان لعام 1444، أي متبقي ست أيام من الآن على الإيداع الشهري.