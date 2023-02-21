انت الان تتابع خبر قرار صادم أثار حزن واستياء الوافدين .. السعودية تعلن عن أكبر عملية توطين في داخل المملكة تستهدف هذه المهن الهامة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلنت وزارة الموارد البشرية عن قرار هام بتوطين عدد من الوظائف المختلفة وايقاف جميع الوافدين الأجانب من العمل بها داخل اراضي المملكة العربية السعودية.

حيث ان هذا القرار اثار استياء الوافدين والأجانب من العمالة المقيمة داخل الدولة حيث سيحد من فرص عملهم بالسعودية، وسوف نكشف لكم تفاصيل هذا القرار بوضوح عبر موقعنا.

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قرار هام من السعودية بتوطين هذه الوظائف ومنعها عن الأجانب

مؤخرًا أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا يقضي بتوطين بعض الوظائف في المملكة العربية، وتوطينها بمعنى جعل الأولوية في شغلها للمواطنين السعوديين فقط ولا يمكن للمقيمين أو الوافدين من دول أخرى شغلها.

لقد حددت إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الوظائف التي استهدفها نظام التوطين الجديد وبدء تنفيذ قرار التوطين فيها بالفعل وهي: