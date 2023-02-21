السعودية تزف بشرى كبرى للوافدين العاملين في هذه المهن الشهيرة وتمنحهم الجنسية بكل سهولة .. تعرف على الخطوات والشروط

وسوف يتم بحث الطلبات المقدمة بشكل مبدئي من قبل لجنة تختص بمتابعة هذا الأمر وترشيح عدد من الأشخاص الذي يحققون الشروط المطلوبة منهم والتي سنعرض ها لكم في هذه السطور

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ماهي الامور الهامة التي ستهتم بها الجهات المعنية عند طلب التجنيس

ضرورة أن يكون المتقدم دخل للأراضي السعودية بطريقة مشروعة

يحمل جواز سفر ساري، يستطيع من خلاله الرجوع لبلاده مرة أخرى به.

ضرورة أن يكون قد مضى على اقامته مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من خلال رخصة الإقامة النظامية التي يحملها بما يتماشى مع أحكام النظام الخاص

أن يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

الثلاثة عناصر السابقة تمثل عدد من النقط يجب أن يحصل عليها المتقدم ولا تقل عن 33 نقطة موزعة بشكل محدد كالآتي:

10 نقاط: الإقامة لا تقل عن 10 سنوات متتالية. 13 نقطة: المهنة والتي يتم إثباتها من خلال المؤهل فهي مثل (13 نقطة كاملة لشهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة، 10 نقط شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى، 8 نقاط شهادة الماجيستير، 5 نقاط شهادة البكالوريوس. 10 نقاط: للروابط الأسرية عند وجود أقارب سعوديين للمتقدم مثل إذا كان الأب او الأم سعودي 3 نقاط، الزوجة والديها سعوديين 2 نقطة، أولاد أخوة سعوديين 2 نقطة ولو أخ واحد نقطة واحدة. الحد الأدنى للحصول على النقاط 23 نقطة.

ماهي المهن التي تحتاجها السعودية من اجل التجنيس

عندما أعلن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز فتح باب الحصول على الجنسية عام 2019، كان يهدف لاستقطاب الكوادر والكفاءات التي ستقوم بدورها في تعزيز فرصة المملكة على تحقيق رؤية 2030، لذا فتح الباب لتجنيس الكفاءات فقط بالإعلان عن المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، فهو ويحرص على ضم المتميزون والمبدعون من الأطراف المجاورة سواء أكانوا من البلاد النازحة أو من مواليد السعودية التي تنتظر الفرصة للتعبير عن نفسها مثل:

إنشاء ملف تعريف الآن المهندسين.

العلماء.

المبتكرون.

الصيادلة.

خبراء الطاقة.

التكنولوجيين.

قطاعات الطاقة الذرية.

مجال الفضاء.

الإنترنت

خطوات التقديم من أجل الحصول على الجنسية السعودية