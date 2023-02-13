انت الان تتابع خبر مختص في السعودية يكشف تفاصيل مفاجئة عن انخفاض اسعار العقارات 100% في الرياض.. ويوجه رسالة لمن يريد الشراء! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام صانع محتوى ومهتم بالشأن العقاري بالكشف عن الانخفاض الكارثي في أسعار عقارات الرياض وذلك في مقطع فيديو نشره على تطبيق "تيك توك".

وقال المختص من خلال جولاتي لرؤية بعض عقارات الرياض لاحظت انخفاض العقارات بنسبة 10% إلى 40% كما أتتنا بعض الرسائل من المكاتب العقارية تؤكد معلومات الإنخفاض.

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وتابع من يبيع بهذا الإنخفاض فهم الأشخاص الذي يحتاجون الكاش وأردف:" لا تعتقدون من لديه عقار سيبيعه رخيص وبانخفاض 100% ، ما راح تأخذ الشيء ببلاش ، طبعا هذا مستحيل ، لأنه شاري غالي لم يشتري ببلاش".

وتابع:" إن الممتلكين للعقارات إذا لم يحتاج للكاش ، لا يبيع إلا إذا أتى له سعر يرضى فيه أو بيخلي العقار ويطوره ".

وأضاف ، هناك معلومة عقارية مهمة لمن يٌريد شراء عقار سواء كان فيلا أو شقة أو أرض ، إذا أردت الشراء ، وستقوم بالشراء كاش ، فالكاش يتكلم ، فاوض وشوف كم الانخفاض ".

واستطرد ،" لا تلوم البائع لأن البائع إذا جيت عن طريق البنك ، فيقول لك أنا ببيع على البنك ، والبنك يربطني لـ 3 أشهر ، وأيضا هناك رسوم إدارية تٌدفع للبنك ، وغيرها ، لذلك أقول لكم أشتري كاش وشوف الكاش كيف راح يتكلم ".