طريقة تغيير رقم الجوال عبر أبشر في السعودية

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رياض - احمد صلاح - إذا قام أحد المواطنين أو المقيمين في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر فرداً من الأفراد المشتركين في منصة أبشر بتغيير الرقم الهاتف، أو قام بتغير أي بيانات شخصية خاصة به ويريد تغييرها في منصة أبشر يجب عليه إتباع بعض الخطوات، فإذا أردت أن تعرف خطوات تغيير رقم الجوال عبر أبشر الرقمية تابع معنا المقال الحالي.

تغيير رقم الجوال عبر أبشر الرقمية

لقد وفرت منصة أبشر الإلكترونية إمكانية تغير رقم الجوال عبر ابشر الرقمية، وللقيام بتغير رقم الجوال عبر أبشر يجب إتباع الخطوات التالية:

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الذهاب إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي اضغط هنا .

. قم باختيار افراد.

قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق من اجل تسجيل الدخول.

سوف يتم أرسال رسالة نصية إلى هاتفك بها رمز التحقق قم بإدخاله، ثم اضغط حسابي.

انقر اختيار معلومات المستخدم.

انقر تعديل، ثم ادخل البريد الالكتروني وتأكيده.

قم بكتابة رقم الجوال الجديد.

اكتب الرمز المرئي امامك، ثم اضغط حفظ.

تغيير رقم الجوال المسجل على منصة أبشر إذا قمت بتسجيل الحساب الخاص بك على ابشر برقم هاتف قديم وتم تغييره أو في حالة ضياع هذا الرقم، ولم تعد تستطيع الدخول إلى الحساب الخاص بك وتريد تغيير هذا الرقم المسجل على المنصة، يمكنك ذلك من خلال طريقتين: تغيير رقم الجوال من خلال المنصة

الذهاب إلى منصة أبشر من خلال الرابط التالي اضغط هنا .

. اضغط تحديث رقم الجوال.

الدخول من خلال رمز التحقق على رقم الهاتف الجديد.

الذهاب إلى موظفي التفعيل والأحوال

التوجه إلى الجهات المختصة، وتقديم طلب تغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر إلى أحد الموظفين.

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كيف تفعيل رقم الجوال في أبشر؟

من القائمة الرئيسية اختر سداد/ خدمة وزارة الداخلية ثم الضغط على أيقونة (تفعيل أبشر). ستظهر أمامك معلوماتك الشخصية: رقم الهوية / الإقامة ورقم جوالك المسجل في النظام. اضغط على "تفعيل" لإتمام العملية. بعد إكمال الخطوات سوف تظهر لك رسالة تأكيد بالتفعيل على الجوال المسجل.

كيف اغير رقم الجوال في توكلنا على طريق أبشر؟

توجه لفتح منصة أبشر .

. من الواجهة الرئيسية انقر على كلمة الأفراد.

سجل الدخول باستخدام المستخدم وكلمة المرور.

انقر على اختيار تعديل بيانات المستخدم.

انقر على خيار تغيير رقم الجوال.

سجل بياناتك المسجلة على حساب أبشر وانقر التالي.

قم بتسجيل رقم الجوال الجديد.

ماذا يحدث إذا قمت بتغيير رقم الجوال أبشر؟

يؤدي تغيير رقم الجوال في أبشر إلى: تسجيل معلومات حسابك، بما في ذلك معلومات ملفك الشخصي، واسمك والإعدادات التي اخترتها، من رقم هاتفك القديم إلى رقم هاتفك الجديد.

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