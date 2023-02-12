انت الان تتابع خبر عاجل .. اعلان هام من وزارة التربية والتعليم السعودية بخصوص اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ طلاب وطالبات المراحل المختلفة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، بعد أن أعلنت وزارة التعليم تحديد موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وقد كانت وزارة التعليم قد أعلنت عن زيادة أيام الدراسة حيث اضافات تطبيق الفصل الدراسي الثالث في وقت لاحق لذلك وحتى لا يصاب الطلاب بالملل فقد أضافت أيضاً ما يسمى بالإجازة المطولة، ومن خلال المقال سنتعرف على كافة التفاصيل عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني.

متى موعد اختبارات الفصل الثاني

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حددت وزارة التعليم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في التقويم الدراسي لعام 1444، حيث سيتجه الطلاب في جميع المراحل في يوم الأحد الموافق يوم 19 من الشهر الجاري لأداء الاختبارات الشفوية والعملية، أما بالنسبة للاختبارات التحريرية فقد تم تحديد موعد يوم الأحد الموافق 6 من شهر شعبان الموافق 26 من فبراير وتستمر لمدة أسبوع.

متى نهاية الترم الثاني 1444

وفقاً لما تم تحديده من قبل وزارة التعليم السعودية في التقويم الدراسي فإنه بعد موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني المقرر والانتهاء من أداء الامتحانات، فسوف ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم العاشر من شهر شعبان الموافق ٢ من شهر مارس ثم يحصل الطلاب على إجازة لمدة ١٠ ايام، ليكون بذلك قد انتهى الفصل الدراسي الثاني، ويبدأ الطلاب الفصل الدراسي الثالث.

كم باقي على الاختبارات النهائية 1444

الاختبارات النهائية المقصود بها تلك التي يؤديها الطلاب بعد الفصل الدراسي الثالث، ويلي هذه الاختبارات إجازة طويلة يستعيد فيها الطلاب والطالبات كامل نشاطهم وحيويتهم لبداية عام دراسي جديد، وقد حددت وزارة التعليم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث يوم الاثنين الموافق ١٢ من شهر يونيو ٢٠٢٣م الموافق ٢٣ من ذي القعدة، بحيث تستمر هذه الامتحانات لمدة ١٠ ايام لتنتهي في يوم ٢٢ من شهر يونيو، وهو ما يعني أنه يتبقى على موعد الاختبارات النهائية حوالي ١٢٠ يوم.

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كم باقي على الاجازة المطولة

أقرت وزراه التعليم في التقويم الدراسي لهذا العام ان الإجازات المطولة التي تتمثل في عطل نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، سيحصل الطلاب أيضاً خلال الفصل الدراسي الثاني على إجازة مطولة لمدة يوم في يوم التأسيس السعودي، والذي يوافق تاريخ الثاني مش شعبان ويوم ٢٢ من شهر فبراير، أي يتبقى ١٠ ايام على أقرب إجازة مطولة ثم يأتي موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني بعدها بعدة أيام.

أهم الأسئلة الشائعة

ما هي إجازات التقويم الدراسي بهذا العام؟

يوجد إجازة نهاية الأسبوع، ثم اليوم الوطني السعودي ثم يوم التأسيس ثم إجازة عيد الفطر المبارك.

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هل ما يتداول عن قرار إلغاء الفصل الدراسي الثالث حقيقي؟

لم يصدر من وزارة التعليم في السعودية أي اعلانات رسمية تفيد بإلغاء الفصل الدراسي الثالث.

كم يتبقى لبداية الفصل الدراسي الثالث؟

يحصل الطلاب على إجازة ١٠ أيام بعد اختبار الفصل الدراسي الثاني ثم يبدأ الفصل الدراسي الثالث في اليوم ١٢ من شهر مارس القادم، أي يتبقى حوالي ٣٠ يوم لبداية الفصل الدراسي الثالث.

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