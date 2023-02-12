انت الان تتابع خبر عاجل .. بشرى سارة للمقيميين هذة الفئات معفاة من رسوم تجديد الاقامة في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشار البهجة وسط الكثير من الوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويرجع ذلك إلى وجود بعض التعديلات في رسوم تجديد الإقامة، ووجود بعض الجنسيات المعفاة من رسوم تجديد الاقامة في السعودية هذا العام، لتعرف أكثر عن هذه الفئات ورسوم تجديد الإقامة تابعنا في السطور القليلة القادمة.

الجنسيات المعفاة من رسوم تجديد الاقامة في السعودية

عمت حالة من السعادة والفرح بين العديد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وذلك عقب قيام السلطات بالمملكة بالإعلان عن إعفاء عدد من الفئات الوافدة للدولة من دفع رسوم تجديد الاقامة لهذا العام، وكانت هذه الفئات كالتالي:

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أبناء الرجال الغير سعوديين الذين تزوجوا من زوجة سعودي.

أبناء المقيمين إذا كانوا مولودين في السعودية.

حاملي تأشيرة الدراسة في المملكة لمدة ٦ أشهر.

المقيمين الذين يعملون في وظائف عسكرية وتم تدريبهم داخل المنشآت الأمنية بالمملكة.

العاملون الذين يعملون في مؤسسات صغيرة.

الوافدون الذين يحملون الجنسية الفلسطينية.

الوافدون الذين يحملون الجنسية التركمانية مع مواطني اتحاد ميانمار.

رسوم تجديد الاقامة في السعودية تختلف رسوم تجديد الإقامة من فئة إلى فئة أخرى حسب طبيعة العمل، ولمعرفة رسوم تجديد الاقامة في المملكة للفئات المختلفة تابع السطور التالية:

سعر إقامة العمال برسوم قدرها ٦٥٠ ريال سعودي.

يتم تجديد إقامة الأفراد الذين يعملون في شركات ومؤسسات كبيرة سعودية الجنسية برسوم قدرها ٦٥٠ ريال سعودي.

رسوم إقامة العامل في المجال الزراعي ورعاية الحيوانات برسوم قدرها ٦٥٠ ريال سعودي.

يتم تجديد اقامة السائق الخاص برسوم قدرها ٦٠٠ ريال سعودي.

تجديد إقامة العمالة المنزلية برسوم قدرها ٦٠٠ ريال سعودي.

يمكن تجديد إقامة العاملين في مجال (الهندسة، الطب، الصيدلة، العاملين في الشركات العالمية والمحلية) برسوم تتراوح بين ١٠٠٠ إلى ١٤٠٠ريال سعودي.

الأسئلة الشائعة كم سعر الإقامة في السعودية؟ 67991887 مقابل ٨٠٠ ألف ريال تدفع مرة واحدة. لسنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل ١٠٠ ألف ريال تدفع سنوياً. كم رسوم تجديد الاقامة ٣ شهور؟ رخصة العمل بنظام الثلاثة أشهر والتي تمكننا من تقسيم قيمة كرت العمل لصاحب العمل كون المبلغ الشهري للوافد في ٢٠٢١ هو ٨٠٠ ريال شهرياً أي بمعنى أن قيمة رخصة العمل ل ٣ أشهر هي ٢٤٠٠ ريال وهكذا. ماذا يحدث إذا انتهت الإقامة؟ 67991887

إذا انتهت فإنه يتم إعطاء صاحبها مهلة للبدء في تجديدها بصورة فورية خلال الثلاثة أيام الأولى من تاريخ الانتهاء قبل أن يتم فرض غرامة تأخير بعد تلك المدة الزمنية القصيرة التي يتم فيها السماح.

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