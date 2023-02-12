هل زيادة حساب المواطن مستمرة لشهر مارس في السعودية

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رياض - احمد صلاح - هل زيادة حساب المواطن مستمرة لشهر مارس؟ كان هذا سؤالًا متكررًا بعد إيداع الدفعة 63 في فبراير 2023، وعزا جميع المستفيدين التأخير الخاص إلى الدعم الذي تلقوه من دراسة مبلغ الزيادة، وتعتبر هذه المساعدة من أهم أشكال المساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للمواطنين، حيث تتطلب عددًا من الضوابط والشروط أهمها عدم الوصول إلى الحد الأقصى للحاجز، والدعم يساهم في تلبية احتياجات الأسرة وجميع أفرادها، كما أنه يساعدهم على العيش في مستوى معيشي لا ينتقص من أولوياتهم في أي شيء، بالإضافة إلى ذلك تهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحسين مستوى دخل المواطن وتحقيق أهداف أخرى.

هل زيادة حساب المواطن مستمرة لشهر مارس

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استمرارًا لزيادة الدعم لحساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا للأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فقد تقرر أن الزيادة تتناسب مع الدخل وأن يكون شهر مارس هو الشهر الأخير من الزيادة، الزيادة ضخمة وتنطبق على جميع السلع والمواد الغذائية وكل ما تحتاجه الأسرة السعودية، وتتفاوت نسبة الزيادة حسب عدد المنتسبين وأعمارهم بنسبة تصل إلى 70%، إليكم الراتب قبل الزيادة وبعدها:

قبل الزيادة حصل رب الأسرة على 382 ريالا وبعد ذلك حصل على 720 ريالا.

زاد راتب المتابعين ثمانية عشر عاماً فأكثر من 191 ريالاً إلى 360 ريالاً.

كان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا يتقاضون 115 ريالًا ؛ وبعد الزيادة كسبوا 215 ريالا. زيادة حساب المواطن 1444 لقد تغير دعم حسابات المواطنين كثيرًا منذ دفعة يوليو 2022، عندما تقرر تخصيص نسبة أعلى للتعامل مع النمو الاقتصادي وزيادة الأسعار على المستويين المحلي والعالمي، كما تقرر استمرار الزيادة إلى الدفعة 64 في مارس المقبل، وتجاوزت القيمة المحددة للزيادة 8 مليارات ريال، يمكن التقدم بطلب للحصول على حساب المواطن للمرأة و رب الأسرة والمستفيدين الآخرين من خلال العملية التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى موقع الدعم الرسمي بوابة حساب المواطن.

ثم املأ جميع معلومات مقدم الطلب.

يجب أيضًا استيفاء جميع الشروط التي تحدد الأهلية والأهلية.

من أهمها عدم الوصول إلى الحد الذي يمنع التبادل.

عدم المكوث في ملجأ.

التوافق التام بين البيانات المدخلة والمرفقة.

77939298 الدعم الإضافي لحساب المواطن الدعم الإضافي أو الزيادة لحساب المواطن هو 70 بالمائة من قيمة الدعم الذي يتلقاه الأفراد، بالطبع ليس الأمر نفسه بالنسبة لجميع العائلات، حيث أن الزيادة في الدعم قد تكون لعائلة أكبر من الثانية وفقًا لعدد المعالين وأعمارهم يؤخذ الدخل أيضًا في الاعتبار عند تحديد هذه العوامل التي تؤدي إلى قيمة الدعم للأسرة، إليك الدعم الإضافي لحساب المواطن:

بعد الزيادة يتقاضى رب الأسرة راتبا 720 ريالا، وبدون الزيادة كان الراتب الأساسي 382 ريالاً.

المتابع 18 سنة فما فوق يحصل على 360 ريال، وقبل الزيادة تم استلام 191 ريالا.

إذا استمر عمره أقل من 18 ريالاً، والراتب الأساسي لحساب المواطن سيصبح 215 ريالاً بعد زيادة 115 ريالاً.

أهم الأسئلة الشائعة:

هل الزيادة في حساب المواطن مستمرة؟

تمت الموافقة على برنامج حساب المواطن لا يزال التسجيل جاريًا لجميع الأشخاص، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأنه سيتم إغلاقه أمام المتقدمين الجدد في نهاية عام 2022.

متى يتوقف دعم حساب المواطن؟

سيستمر دعم حساب المواطن في الزيادة حتى نهاية مارس المقبل 2023.

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كم المبلغ في حساب المواطن؟

يحصل رب الأسرة المعيل على 720 ريالًا ، والمتابع فوق سن 18 عامًا 360 ريالًا ، والمُعال دون سن 18 عامًا يحصل على علاوة.

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