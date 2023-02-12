كيفية استخراج برنت من الجوازات السعودية

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رياض - احمد صلاح - خدمة استخراج برنت من الجوازات هي خدمة مقدمة لجميع المواطنين السعوديين والتي تساعدهم في تعديل بياناتهم للعمل على طبعة الأحوال المدنية، وهذا الاستخراج يتم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، حيث يتساءل العديد من المواطنين كيف اطبع برنت من الجوازات نعرض لكم طريقة استخراج برنت الجوازات عبر الانترنت اونلاين.

طريقة استخراج برنت الجوازات عن طريق النت

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عن كيفية استخراج برنت تاميني وذلك يتم عن طريق بعض الطرق التالية:

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اولاً يتم الدخول عبر منصة ابشر الالكترونية.

اضغط على ايقونة الخدمة الإلكترونية.

سجل دخول وكتابة البيانات المطلوبة منها اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

إذا لم تسجل في منصة ابشر من قبل قم بتسجيل حساب جديد وكتابة المعلومات الأتية (رقم الهاتف- الاسم- رقم الهوية- تاريخ الميلاد)

يظهر لك رمز التحقق قم بكتابته مثل الظاهر على الشاشة.

يظهر لك عدة ايقونات قم باختيار الخدمة التي تناسب والضغط بعد ذلك على كلمة سماح.

سترى كل المعلومات قد ظهرت على الشاشة أمامك.

لكي يتم استخراج برنت من الجوازات قم بطباعة البيانات التي ظهرت أمامك.

متطلبات استخراج برنت من الجوازات

إذا كنت ترغب في استخراج البرنت الكترونيا لابد من تحضير هذه الطلبات التالية:-

لابد من تقديم خطاب رسمي لهيئة الأحوال المدنية ويكون هذا الطلب موجهة للجهة التي تحتاج طلب الشريحة الالكترونية.

على المتقدم أن يتم استخدام الشريحة التي تم طلبها ولكن لابد ان تكون مرافقة برقم الهوية.

لابد من التأكد أولا أن الجهة الحكومية المستهدفة لا يكون لها اسم آخر.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن استخراج برنت إلكترونيًا من جواز السفر؟

يمكن للمواطن السعودي والمقيم أن يستخرج برنت الكتروني من خلال بعض الخطوات الآتية:-

الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

كتابة البيانات المطلوبة والدخول عبر الخدمات الإلكترونية

مراجعة البيانات الشخصية

بعد التأكد من البيانات قم بطابعة البرنت الكترونياً.

كيف يمكن استخراج البيانات الورقة المطبوعة من الجوازات؟

قدمت منصة ابشر الالكترونية بعض الخدمات الخاصة بالمقيمين والمواطنين السعوديين، فيمكنك الدخول عبر منصة ابشر لاستخراج بيانات الورقة المطبوعة على الفور بدون الحاجة الى المجهود، فيمكنك متابعة باقي الخطوات عبر منصة ابشر استخراج وطباعة البيانات الورقية.

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رابط استخراج برنت من الجوازات

سنعرض لكم رابط استخراج برنت من الجوازات وطريقة استخراج البرنت:-

نتجه الى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنا

ننقر على أيقونة "الخدمات الإلكترونية" ثم الدخول الي قسم الأحوال المدنية.

ثم قم بالدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بالضغط على ايقونة اختيار القطاع.

وفي هذه الخطوة من الممكن أن يكتفي المواطن بطباعة البيانات التي ظهرت له على الشاشة دون الذهاب الى مصلحة الجوازات.

يعطي الموقع مهلة نهائية للعميل أن يتم مراجعة المعلومات الشخصية قبل طبع معلومات البرنت.

طريقة الاستعلام عن البرنت برقم الهوية

إذا كنت من المواطنين الذي يود استخراج برنت إلكترونيا باستخدام رقم الهوية فعليك متابعة هذه الخطوات التالية: -

نقوم بالدخول عبر الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

نقوم بالضغط على ايقونة الخدمات الإلكترونية.

يعرض في القائمة التي تظهر أمامك خدمات التأمين عبر الإنترنت.

يظهر لك رقم التأمين يتم كتابته في الخانة المخصصة له وبعدها يتم ادخال رمز التحقق في الشاشة التي تظهر أمامك.

يتم الضغط على ايقونة التأمينات الاجتماعية.

ستظهر لك المعلومات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ويمكن ان تطبع هذه المعلومات.

يمكن للمقيمين في السعودية استخراج برنت برقم الهوية بنفس الطريقة ولكن يجري المقيم بعض الخطوات الأخرى، منها التسجيل أولا في موقع وزارة الداخلية وإجراء الخطوات السابقة والتأكد من صحة المعلومات قبل الطباعة.

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