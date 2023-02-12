بأسهل الطرق تمويل اونلاين وبدون شروط في السعودية .. منصة سلفة الالكترونية

رياض - احمد صلاح - تحتاج إلى مبلغ تمويل صغير بصورة عاجلة ويقف الوقت عائقا أمامك! تبحث عن شركة تقدم إليك مبلغ تمويل مناسباً مع قيمة راتبك الشهري، تبحث عن آلية سداد دون أي معرقلات وبشكل آمن، الحل الآن من خلال شركة سلفة التي تمنحك مبالغ تمويلية بشكل سريع أكثر مما تتخيل بموجب عدد من المزايا الرائعة بالإضافة إلى حصولك على المبلغ وانت جالس بمكانك بطريقة إلكترونية، تابع معنا الآن أبرز التفاصيل عن هذا الأمر.
تمويل أونلاين وبدون شروط
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يكون اعتماد شركة سلفة على ما يعرف باسم fintech مصطلح خاص بالتقنيات المالية الذي بموجبه يرفع كافة المستويات التابعة لتعاملات البنوك، هناك باقة هائلة من المزايا التي تمنحك إياها الشركة من بينها:
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قيمة المبالغ التمويلية تبدأ من الف إلى خمسة آلاف ريالاً بموجب فترة سداد تبدأ من شهر إلى ستة. أشهر.
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بإمكانك أن تختار القيمة المالية لمبلغ التمويل وفقاً لاحتياجك وتحدد فترة السداد الملائمة مع الراتب الشهري خاصتك.
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ستحصل على مبلغ التمويل بشكل فوري.
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ستدفع كل قسط شهري بأسهل الطرق عبر قنوات الدفع المقننة بالتطبيق الالكتروني لشركة سلفة.
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تبدأ الشركة بتشفير مجمل بياناتك المدرجة لديها لضمان حمايتها.
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سيحصل العملاء على المبالغ التمويلية بمجرد أن تكتمل طلباتهم.
كيفية الحصول على تمويل سلفة
قم بالتوجه إلى موقع سلفة الإلكتروني.
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ابدأ بتحديد مبلغ التمويل.
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حدد مدة السداد.
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ابدأ بتسجيل كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع.
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ارفع كافة الأوراق التي تفيد ثبوتية البيانات المدرجة.
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يمكنك أن تحصل على التمويل الآن والذي يتم إيداعه لحسابك عبر التأكد من أن جميع بياناتك مكتملة.
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بنك SNB.
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بنك الجزيرة.
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بنك الراجحي.
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بنك الرياض.
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بنك ساب.
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البنك السعودي الفرنسي
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البنك السعودي للاستثمار.
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مصرف الإنماء.
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طريقة التسجيل في شركة سلفة
هناك عدد من الخطوات التي بموجبها يمكنك إتمام آلية التسجيل في شركة سلفة والتي تتضمن الآتي:
قم بالدخول لموقع سلفة.
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ابدأ بإدراج رقم هويتك الوطنية.
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ابدأ بإدراج رقم جوالك المدرج بمنصة أبشر.
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ادخال البريد الإلكتروني.
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ومن ثم كلمة السر.
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كيفية التواصل مع شركة سلفة
هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها التواصل مع شركة سلفة وهي:
رقم الشركة 8001111907 من الأحد للخميس من الساعة التاسعة كل صباح للخامسة في المساء.
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الموقع الرسمي للشركة "من هنا".
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أو تقنين استفسارك عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع تويتر.
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اسعار منتجات شركة سلفة التمويلية
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في حال وددت الحصول على مبلغ تمويل بقيمة ثلاثة آلاف ريالاً فإن مدة التمويل تقدر بنحو أربعة أشهر حيث تبلغ قيمة القسط ما يعادل نحو ٨٧٥ ريالاً.
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عند الحصول على مبلغ تمويل تقدر قيمته بنحو أربعة آلاف ريالاً فإن مدة التمويل تقدر بنحو خمسة أشهر بموجب قسط شهري يبلغ ٩٥٣ ريالاً.
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كونك حصلت على مبلغ تمويل تقدر قيمته بنحو خمسة آلاف ريالاً فإن مدة التمويل تقدر بنحو ستة أشهر بموجب قسط شهري تقدر قيمته بنحو ١,٠١٢,٥٠ ريالاً.
أسئلة شائعة
ابحث عن تمويل أونلاين وبدون شروط وبشكل سريع في السعودية؟
تقدم إليك شركة سلفة ما تبحث عنه من تمويل تصل قيمته إلى خمسة آلاف ريالاً.
ما هي طريقة الحصول على تمويل سلفة؟
قم بالتوجه إلى موقع سلفة الإلكتروني، ابدأ بتحديد مبلغ التمويل، حدد مدة السداد، استكمل التي قدمناها لك أعلاه.
ما هو رقم شركة سلفة للتمويل في السعودية؟
8001111907
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البنوك التي تتعامل معها شركة سلفة