تقديم طلب سلفة سريعة بأسهل الطرق عن طريق نفاذ في السعودية

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رياض - احمد صلاح - سلفة عن طريق نفاذ في البيئة الحالية التي تتسم بارتفاع الأسعار، حيث زادت الحاجة إلى التمويل الشخصي دون تحويلات للمرتبات ومع التزامات على المتقاعدين، يحتاج الكثير من الناس في المملكة العربية السعودية إلى زيادة دخلهم من خلال التقدم بطلب للحصول على قرض من أحد البنوك هذه الخدمة هي واحدة من الخدمات الجديدة التي يقدمها العديد من البنوك حاليًا.

كيف اخذ سلفة عن طريق نفاذ

كيف اخذ سلفة عن طريق نفاذ واحدة من الخدمات الرائعة التي تقدمها مختلف البنوك هي هذا القرض، الذي تبلغ فترة سداده 60 شهرًا لأنهم يريدون أن يعيش كل مواطن حياة محترمة.

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يجب أن يكون عمر مقدم طلب القرض 18 عامًا على الأقل.

يجب تقديم البطاقة الوطنية للمواطن إما إلى المقيم أو جواز السفر.

يجب أن يكسب مقدم الطلب ما لا يقل عن 5000 ريال سعودي شهريًا.

عمل المرشح في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، تليها ثلاثة أشهر وستة أشهر في القطاع الخاص.

ولا يمكن أن يتجاوز عمر مقدم الطلب 60 عاما للموظفين و 69 عاما للمتقاعدين.

طلب سلفة سريعة

لطلب سلفة سريعة اتبع الخطوات التالية:

أولاً، قم بتسجيل الدخول واختيار رمز الخدمات الإلكترونية من موقع البنك السعودي للاستثمار.

وهكذا، بدون تحويلات للأجور، نختار القروض ونضغط على التمويل.

بعد ذلك، سيتم عرض نموذج يحتوي على جميع المعلومات الشخصية اللازمة.

بعد ذلك، سيتواصل معك ممثل من خدمة عملاء البنك ويطلب بعضًاالمعلومات الشخصية.

إذا تم قبول طلبك أم لا، وسيتم إبلاغك.

أصبح أمام جميع المواطنين السعوديين الآن خيار الحصول على قرض سريع دون الحاجة إلى إيداع رواتبهم الشهرية إلكترونيًا، ويمكن لمقدم الطلب الحصول على سلفة بقيمة مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وربما تصل إلى 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط.

سلفة 5000 ريال

سلفة 5000 ريال نظرًا للمنصة المدفوعة مسبقًا، يمكن طلب قرض فوري عبر الإنترنت بقيمة مالية تبدأ من 1000 ريال سعودي وما يصل إلى 5000 ريال سعودي.

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سيسمح لك تنزيل تطبيق Advanced Platform في المملكة بتقديم طلب الدفع المسبق.

بعد ذلك، تقدم المملكة العربية السعودية طلبًا ماليًا من خلال زيارة الموقع، يمكن أيضًا تقديم طلبات التمويل. سلفة 5000 ريال للمقيمين شروط سلفة 5000 ريال للمقيمين من خلال ما يلي :

يتوافق تمويل منصة السلفة مع الشريعة الإسلامية.

من خلال تنزيل تطبيق Salfa Platform، فإنه يتمتع أيضًا بميزة رعاية منصة التقدم التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

ولا يودع المبلغ المسبق على الفور في غضون 15 دقيقة إلا إذا استوفيت الاحتياجات.

يمكن سداد السلفة على أقساط شهرية مناسبة أيضًا.

يجب أن يكون مقدم الطلب أولاً مواطنًا سعوديًا.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكسب مقدم الطلب ما لا يقل عن 5000 ريال سعودي كل شهر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر مقدم الطلب 60 عامًا على الأقل و 23 عامًا

يُطلب من العاملين الحكوميين العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون الموظفون في القطاع الخاص قد أكملوا ستة أشهر على الأقل من الخدمة.

بالنهاية قد قمنا بعرض كافة التفاصيل والمعلومات عن سلفة عن طريق نفاذ وكيف اخذ سلفة عن طريق نفاذ وشروط سلفة 5000 ريال و سلفة لآخر الشهر الراجحي

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الاسئلة الشائعة

كيفية طلب سلفة سريعة؟

استخدم الوصول الموحد للاتصال على البوابة واختر (أضف طلبًا جديدًا) من القائمة الرئيسية بعد ذلك (طلب تمويل جديد) و انقر فوق الخيار (العرض) في قائمة الاختيار من قائمة البرامج (منتجات العمل الحر) وانقر فوق الرمز (العرض) ضمن خيار الخدمات المتخصصة من قائمة المسارات.

كم سلفة عن طريق نفاذ

يهدف منتج تمويلي بقيمة تمويل تصل إلى 120 ألف ريال للمسار النقدي و 300 ألف ريال لطريق تمويل السيارات إلى تمكين التجار والمواطنين ذوي المهارات المتخصصة من و العمل الحر كما أنه بمثابة مصدر لرأس المال لأصحاب الأعمال الذين يتطلعون إلى زيادة دخلهم.

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ماذا يحتاج الكفيل إلى الحصول على التمويل ؟

ولا يجوز أن يقل عمر المقترض أو الضامن عن 18 سنة ولا أن يتجاوز 65 سنة ولا يمكن أن يكون الراتب الشهري لمقدم الطلب أعلى من 20000 ريال سعودي ويُطلب من مقدم الطلب تقديم ضمان للمال ثم الحصول على شيك الائتمان من خلال.

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