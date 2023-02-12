آلية الاعتراض على معاشات حساب المواطن في السعودية

رياض - احمد صلاح - قد يبحث العديد من مواطني الدولة السعودية عن آلية الاعتراض في معاشات حساب المواطن، الجدير بالذكر أن البرنامج أصبح دعامة رئيسية من قوائم الدعم الذي بموجبه يمكن لأي فرد يعاني من حالة مادية ضائقة تقاضيه شهرياً الأمر يتم وفقاً لعدد من الشروط المطلقة من قبل الهيئة ويتم التسجيل/ الاعتراض بطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب للمقر الرسمي للهيئة لإتمام هذا الأمر، ومن هنا نوضح لكم أبرز التفاصيل عن هذا الأمر فتابعونا.
آلية الاعتراض في معاشات حساب المواطن
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بإمكانك الآن كأحد المستحقين لتقاضي دعم البرنامج أن تق.ن طلب خاص بمراجعة اهليتك عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن، الأمر يتم خلال فترة أقصاها ثلاثة من الشهور قبيل الفترة التي تتلقى فيها نتيجة الاستحقاق، إليك أبرز تلك الخطوات:
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زيارة منصة حساب المواطن.
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انقر على الخانة الخاصة بإدارة الحسابات.
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تبدأ الحالة بالظهور.
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في حالة عدم استحقاقك لتقاضي الدعم يتم عرض مجمل الأسباب الخاصة بالرفض
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انقر الآن على زر "رفع الاعتراض".
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ابدأ بتدوين مجمل البيانات الخاصة بطلب اعتراضك.
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اضغط على مربع إرسال.
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الشروط الخاصة باستحقاق أهلية حساب المواطن
يكون بإمكانك أن تتقاضى مبالغ دعم حساب المواطن بصورة شهرية دون أن يكون أي رفض لطلبك الذي قمت بتسجيله بالبرنامج أو توقف لمبالغ الدعم بشكل مفاجئ، في حال استيفاءك لتلك الشروط:
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يكون المستحق سعودياً، مستثنى من ذلك:
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امتلاك المستحقين بطاقات التنقل.
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إقامة المستحقين بالدولة السعودية لم يسبق له الخروج من الدولة بالثلاث أعوام الماضية، باستثناء من قاموا بتقديم أي من الإثباتات التي توضح ضرورة سفرهم.
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خلو السجل الجنائي للمستحق من أي من الجرائم التي تخل بالشرف أو الآداب.
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عدم إقامة المستحق بدور إيواء/ سجون
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اتساق باقة البيانات التي قدمها المستحق مع باقة البيانات المدشنة بالجهات المعنية.
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يمكن لمختلف الأشخاص ممن يستوفون باقة شروط استحقاق الدعم التسجيل من خلال إتمام الآتي:
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الانتقال لبوابة حساب المواطن.
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قم بتدوين مجمل البيانات الخاصة بك بما في ذلك:
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تاريخ ميلادك هجريا.
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رقم جوالك.
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عاود التأكيد لرقم جوالك مرة ثانية.
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أعلن موافقتك الآن على باقة شروط البرنامج.
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انقر على مربع "تسجيل".
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سيتأكد النظام من مجمل البيانات التي قمت بتدشينها.
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سيتم قبول طلب تسجيلك إن كانت بياناتك تتمتع بالصحة الكاملة، ومن ثمّ بوسعك أن تستقبل الآن أحد الرسائل النصية المرسلة لجوالك بها كلمة سر مؤقتة.
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الخدمة الإلكترونية "صوتك مسموع".
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الخدمة الخاصة بمستفيدي البرنامج المقننة على تويتر بجميع أيام الأسبوع خلال ٢٤ ساعة بخلاف الجمعة يتم استقبال الاتصالات بدءاً من الواحدة في المساء حتى العاشرة في المساء.
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التوجه لبوابة حساب المواطن.
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اضغط على خانة "الحاسبة التقديرية".
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اختر ما إذا كان المستحق تم تسجيله أم لم يسجل.
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حدد كون المستحق أحد الأفراد المستقلين/ من أرباب الأسر.
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إدراج باقة البيانات التي يطلبها الموقع.
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انقر على مربع حساب.
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يمكنك التعرف على القيمة المالية لمبلغ الدعم.
تسجيل دخول حساب المواطن
بإمكانك أي من الأفراد من قاموا بالتسجيل مسبقاً ببرنامج الدعم حساب المواطن إتمام آلية الدخول عبر إتمام عدد من الخطوات إليك أبرزها:
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الانتقال لبوابة حساب المواطن.
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ابدأ بتدوين باقة البيانات الخاصة بالتسجيل التي قمت باتمامها مسبقاً بما في ذلك:
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اسم المستخدم بالخانة الخاصة بها.
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بيانات المستفيدين حساب المواطن تحديث
يتم التحديث لمجمل بيانات المستفيدين بحساب المواطن في غضون خمسة عشر يوماً الأمر يتم بطريقة إلكترونية من خلال تطبيق الآتي:
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التوجه لمنصة حساب المواطن.
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ابدأ بتسجيل دخولك عن طريق تدوين كل من:
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رقم الهوية.
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كلمة السر.
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قم بتدوين الكود المرئي بالخانة الخاصة بها.
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انقر على مربع تسجيل الدخول.
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انقر على باقة البيانات التي تود أن تحدثها.
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البدء بعمل التحديث.
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انقر على خانة مراجعة.
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ابدأ بحفظ التعديلات.
أسئلة شائعة
كيفية تقديم اعتراض على دعم حساب المواطن؟
ابدأ بالتوجه لموقع حساب المواطن وأبدأ بإكمال مجمل الخطوات التي ذكرناها لك بالمقال.
كيفية تحديث بيانات المستفيدين؟
التوجه لمنصة حساب المواطن، ابدأ بتسجيل دخولك عن طريق تدوين كل من، رقم الهوية، كلمة السر، ومن ثم قم بإكمال الخطوات التي ذكرناها لك أعلاه.
ما هو موعد الصرف لحساب المواطن؟
تتم عملية الصرف لمبالغ الدعم الخاصة بحساب المواطن باليوم ١٠ لكل شهراً ميلاديا، عندما يصادف يوم الصرف الجمعة فتتتم آلية الصرف باليوم التاسع، عندما يوافق السبت تتم آلية الصرف باليوم ١١.
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