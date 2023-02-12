كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية .. إضافة الابناء في الضمان للمطلقة

انت الان تتابع خبر كيف اضيف تابع في الضمان الاجتماعي المطور في السعودية .. إضافة الابناء في الضمان للمطلقةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعد تساؤل كيف اضيف تابع في الضمان؟ من الأمور التي تشغل اهتمام العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية، لذلك حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير هذه الخدمة بشكل إلكتروني؛ كي لا يتم إهدار وقت أو مجهود المواطنين، ويعد الضمان المطور من الأنظمة الهامة التي تساهم في تقديم دعم مالي مناسب للفئات المستحقة.

كيف اضيف تابع في الضمان؟

كيف اضيف تابع في الضمان؟ يمكن إتمام هذه المهمة بشكل إلكتروني من خلال تطبيق عددًا من الإجراءات، وهي كما يلي:

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في البداية يجب الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية من هنا.

تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الوطنية والرمز الظاهر على الشاشة في الخانات المحددة لذلك.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

النقر على أيقونة خدمات إدارة التابعين، وهي موجودة في نهاية الصفحة.

الضغط على زر التقديم الآن.

النقر على أيقونة الدخول إلى الخدمة، حتى يتم إضافة الأبناء في الضمان.

الاطلاع على الشروط والأحكام المعروضة على الشاشة، ثم يتم الموافقة عليها.

كتابة البيانات المطلوبة في المربعات المحددة لها، مثل تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، وغيره.

إضافة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للأم.

النقر على زر التالي.

بعد ذلك يتم تحويل المستخدم إلى صفحة جديدة، كل ما عليه فعله هو إرسال المستندات المطلوبة.

تظهر على الشاشة بعد ذلك أمام المستخدم رسالة تؤكد إتمام عملية إضافة تابع أو إضافة الزوجة في الضمان الاجتماعي بنجاح.

الحصول على رقم الطلب، ويجب الاحتفاظ به حتى يتم متابعة ومراجعة الطلب في أي وقت.

إضافة الأبناء في الضمان للمطلقه

يمكن إضافة أبناء المطلقة أو الأرملة في نظام الضمان الاجتماعي المطور؛ للحصول على الدعم المالي الذي يقدمه هذا النظام من خلال تطبيق عددًا من الخطوات، وهي كما يلي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.

ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي بالموقع، أو إنشاء حساب جديد.

الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خدمة المعاش الضماني.

الدخول إلى الخدمة.

تحديد أقرب مكتب ضمان اجتماعي من المستخدم.

النقر على خيار مطلقة أو أرملة.

تسجيل عدد الأبناء المراد إضافتهم.

الضغط على أيقونة إضافة بيانات كل الأفراد.

حفظ البيانات السابق تسجيلها.

إضافة رقم الحساب المصرفي رقم الآيبان الخاص بالمستخدم.

إرسال كل المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إرسال الطلب.

حساب المواطن إضافة تابع جديد

يمكن إضافة تابع في حساب المواطن من خلال اتباع عددًا من الإجراءات الهامة، وهي كما يلي:

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