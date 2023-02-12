توضيح هام من وزارة الموارد البشرية السعودية .. هل دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب ؟

هل دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب
أوضحت الهيئة أنه يجب على المربيين الذين يقومون بتقاضي دعم الماشية أن يقوموا بالافصاح عن مجمل الدخل الخاصة بهم والتابع لعوائلهم، يعد دعم الماشية تابع للدخل الغير مكتسب.
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شروط حصول الأفراد على دعم المواشي
هناك باقة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد من أجل تقاضي المربيين للماشية متضمنة في ذلك الآتي:
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يكون المستحق حاملاً للجنسية السعودية( حاملاً لبطاقة التنقل.
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يكون المستحق من الأشخاص الذين يقومون بتربية الماشية.
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لا يعمل المتقدم بأي من القطاعات الحكومية/ الخاصة.
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لم يتعرض المستحق للسجن/ تم إيقافه/ ثبت إقامة بأي من دور الإيواء.
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تم تقنين عمر المستحق كحد أدنى ٢١ سنة.
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اتباع مستحق الدعم لكافة الشروط الصحية وكذلك الفنية المتعلقة بالماشية التي نصت عليها الهيئة.
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امتلاك المستحق أحد الحسابات المفعلة بأي من بنوك المملكة ويتم تسجيله بالبوابة الإلكترونية.
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يكون المستحق مقيماً بشكل دائم بالمملكة خلال مدة استفادته من دعم البرنامج.
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كيف اقدم على دعم المواشي
ابدأ بالولوج إلى البوابة الإلكترونية "أنعام".
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تسجيل الدخول عن طريق تقنين اسم المستخدم، كلمة السر.
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ابدأ النقر على الخانة الخاصة بصغار المربيين للماشية.
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ابدأ بتدشين مجمل البيانات المطلوبة.
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قم بإرفاق كافة الأوراق المطلوبة.
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انقر على مربع إرسال.
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ابدأ بمراجعة الطلب خاصتك.
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ابدأ بالتوجه للبوابة الالكترونية للضمان "من هنا".
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انقر على مربع تسجيل فرد جديد.
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ابدأ بتدشين رقم الهوية.
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قم بتقنين تاريخ الميلاد.
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إدراج الكود المرئي.
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انقر على مربع تسجيل.
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قم بإتمام كافة الخطوات الخاصة بعملية التسجيل.
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ابدأ بإدراج مجمل البيانات التي يطلبها منك الموقع.
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انقر على مربع التقديم.
أسئلة شائعة
هل دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب؟
نعم، يعد دعم الماشية تابع للدخل الغير مكتسب.
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ما هي شروط حصول الأفراد على دعم المواشي؟
يكون المستحق حاملاً للجنسية السعودية( حاملاً لبطاقة التنقل).
كيف اقدم على دعم المواشي؟
ابدأ بالولوج إلى البوابة الإلكترونية "أنعام"، ومن ثم ابدأ بتطبيق مجمل الخطوات التي ذكرناها لك بالمقال.
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التسجيل بدعم الضمان الاجتماعي
إليك أبرز الخطوات التي يمكنك من خلالها إتمام آلية التسجيل لتقاضي دعم الضمان والتي تتضمن الآتي: