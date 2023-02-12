انت الان تتابع خبر توضيح هام من وزارة الموارد البشرية السعودية .. هل دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب ؟والان مع التفاصيل

هل دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب

رياض - احمد صلاح - من المتعارف عليه أن دعم الماشية واحداً من البرامج الخاصة بالتنمية الريفية بالمملكة لصغار المربيين تدشينا لرؤية المملكة لعام ٢٠٣٠، الأمر يتم بموجب عدد من من الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول على هذا الدعم، ومن ثم تتوالى التساؤلات من قبل المستحقين حول تأثير هذا الدعم على تقاضي مبالغ الضمان الاجتماعي، ومن موقعنا هذا نوضح لكم الإجابة الكاملة على هذا السؤال فتابعونا.

أوضحت الهيئة أنه يجب على المربيين الذين يقومون بتقاضي دعم الماشية أن يقوموا بالافصاح عن مجمل الدخل الخاصة بهم والتابع لعوائلهم، يعد دعم الماشية تابع للدخل الغير مكتسب.

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شروط حصول الأفراد على دعم المواشي

هناك باقة من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد من أجل تقاضي المربيين للماشية متضمنة في ذلك الآتي: