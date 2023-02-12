خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر أبشر السعودية والاشخاص المسموح لهم

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رياض - احمد صلاح - وفرت المملكة العربية السعودية ميزة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة، حيث أن تأشيرة الزيارة العائلية هي إحدى التسهيلات التي تمنحها السعودية لمواطنيها للسماح لهم برؤية عائلاتهم وأحبائهم داخل أراضي المملكة ومن ثم العودة إلى بلاده دون فرصة للتجديد، أما النوع الثاني فهو تأشيرة الدخول المتعدد والتي تستمر حتى 90 يومًا، ويمكن تمديد هذا النوع، لذلك في السطور التالية سنوضح لك كيفية تمديد التأشيرة السعودية لزيارة عائلية ومن يُسمح له بالزيارة.

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خطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية والاشخاص المسموح لهم

يمكن الآن تمديد تأشيرة زيارة الأسرة السعودية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر الرقمية السعودية. من أجل تمديد التأشيرة، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

بعد ذلك، انتقل إلى خدمات التوظيف وتحدد الخدمات.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمة لأفراد الأسرة ثم خدمة تمديد تأشيرة الزيارة.

أخيرًا، أدخل جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، بالإضافة إلى إرفاق المستندات اللازمة. بعد اكتمال كل شيء، انقر فوق "تنفيذ".

الأشخاص المسموح لهم بالزيارة العائلية حددت المملكة العربية السعودية الأشخاص المسموح لهم بزيارتهم لأسباب عائلية وهم: 99468037

الزوجة.

الزوج.

الأم.

الأب.

إذا كانت التأشيرة صالحة لمدة 60 أو 90 أو 120 يومًا، فهي صالحة فقط للسفر لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

يجب استيفاء شروط جواز السفر التالية من أجل تمديد التأشيرة السعودية لزيارة عائلية:

يجب أن يكون لدى حامل التأشيرة الذي يرغب في تمديد إقامته تأشيرة صالحة مع أقل من أسبوع حتى انتهاء الصلاحية.

أن يكون المتقدم داخل حدود المملكة.

طالما أن الفرد قد دفع جميع الرسوم اللازمة لتمديد تأشيرة الزيارة، ولديه جواز سفر ساري المفعول وغير منتهي الصلاحية فيجب أن يكون مؤهلاً.

يجب أيضًا ألا يكون هناك مخالفات مرورية مسجلة لمقدم الطلب.

رسوم الزيارة العائلية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة زيارة عائلية من خلال تقديم طلب عبر موقع الوزارة. قد يستغرق الرد ما يصل إلى ثلاثة أيام. كما يمكنك التعرف على رسوم المرافقين والمعالين والتحقق من صلاحية الإقامة إلكترونيًا دون الذهاب إلى الجوازات السعودية الرئيسية، ومن ثم إعلامهم متى تم دفع رسوم الزيارة العائلية.

تبلغ قيمة رسوم الزيارة العائلية حوالي ألفي ريال سعودي، وتعتبر هذه الرسوم رسوم حكومية. يجب دفع مبلغ 2000 ريال كرسم دخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية، ويدفع هذا المبلغ كرسوم لمرة واحدة فقط. ومع ذلك، تختلف هذه الرسوم حسب مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية، على النحو التالي:

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