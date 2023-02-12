عاجل .. إجازة جديدة في انتظار الطلاب بالمدارس والجامعات في هذا الموعد في السعودية

رياض - احمد صلاح - عاجل إجازة جديدة في انتظار الطلاب بالمدارس والجامعات في هذا الموعد مدتها من 4 إلى 5 أيام وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم لكل المدارس والجامعات الحكومية أو الخاصة وهي عطلة رسمية تستمر لبضعة أيام، لهذا تابعنا لتعرف تفاصيل أقرب عطلة قادمة للطلاب والمعلمين.
إجازة جديدة في انتظار الطلاب بالمدارس والجامعات
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تبدأ العطلة الرسمية بيوم التأسيس لكل الطلاب في 22 من شهر فبراير عام 2023 وهو الموافق يوم الأربعاء 3 شعبان عام 1444ه.
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سوف تكون الإجازة يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، ويعود الطلاب إلى الدراسة في يوم الأحد 26 من شهر فبراير الجاري.
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يوم الأربعاء هو يوم الإجازة الرسمي، ولأن يوم الجمعة والسبت إجازة رسمية ويوم الخميس يقع بين إجازتين، لهذا تم احتساب فترة الإجازة 4 أيام.
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العودة بعد الإجازة تكون لتأدية الاختبارات الخاصة بهم في الفصل الدراسي الثاني وليست لاستكمال الحصص الدراسية.
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موعد إجازة يوم التأسيس للموظفين
يحصل الموظفين بإجازة يوم التأسيس السعودي الذي يكون إجازة رسمية في الدولة بالكامل.
صدر الأمر الملكي بأن يوم التأسيس السعودي إجازة رسمية في القطاعات العامة والخاصة في المملكة.
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العطلة في هذا اليوم تكون مدفوعة الأجر لكل الموظفين، والشركة التي لم تنفذ هذا القرار تتعرض للعقوبة.
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الإجازة التي تمنحها الدولة للموظفين تكون أربعة أيام بداية من يوم 22 فبراير إلى يوم 25 فبراير ويتم استئناف العمل في يوم 26 فبراير.
الأسئلة الشائعة
لماذا تم اعتماد يوم التأسيس مناسبة رسمية في المملكة؟
لأن هذا اليوم 22-2-1727 م هو ذكرى وطنية بمناسبة تأسيس دولة المملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود.
ما ابرز اهداف يوم التاسيس؟
تحتفل المملكة بهذا اليوم اعتزازا بما قدمه القادة والمواطنين في المملكة لإنشاء المملكة وسعيهم لاستقرار الوحدة والأمان والصمود أمام الأعداء.