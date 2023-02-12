انت الان تتابع خبر عاجل .. إجازة جديدة في انتظار الطلاب بالمدارس والجامعات في هذا الموعد في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عاجل إجازة جديدة في انتظار الطلاب بالمدارس والجامعات في هذا الموعد مدتها من 4 إلى 5 أيام وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم لكل المدارس والجامعات الحكومية أو الخاصة وهي عطلة رسمية تستمر لبضعة أيام، لهذا تابعنا لتعرف تفاصيل أقرب عطلة قادمة للطلاب والمعلمين.

إجازة جديدة في انتظار الطلاب بالمدارس والجامعات

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجازة جديدة في انتظار الطلاب بالمدارس والجامعات بسبب يوم التأسيس السعودي وهو اليوم الذي تأسست فيه المملكة على يد الإمام محمد بن سعود في عام 1727