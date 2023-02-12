موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد والقنوات الناقلة له

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رياض - احمد صلاح - موعد مباراة الهلال وريال مدريد بعد فوزه على فلامنجو 3-2، تقدم نادي الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث سيواجه ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في المباراة القادمة والنهائية.

موعد مباراة الهلال وريال مدريد​​​​​​

في الجولة الثانية تغلب الهلال على الوداد بركلات الترجيح واستمر في الفوز 3-2 بفضل هدفين من سالم الدوسري وهدف من فيتو وتقدم ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي المصري 4-1 في نصف النهائي ليضع مواجهة مع بطل آسيا.

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تقام مباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023 على ملعب الأمير مولاي عبد الله يوم السبت 11 فبراير 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وريال مدريد

تبث قنوات SSC وكذلك القناة الرياضية المغربية مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد.

أسعار التذاكر لمباراة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023

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تتوفر تذاكر كأس العالم للأندية 2023 فقط من خلال خدمة بيع تذاكر FIFA، ولا توجد خيارات أخرى.

تنقسم أسعار تذاكر نهائي كأس العالم للأندية 2023 FIFA إلى ثلاث فئات بناءً على موقع المقعد في إستاد المباراة.

ما هو سجل أبطال كأس العالم للأندية؟

ريال مدريد هو الأكثر تتويجا بكأس العالم للأندية، بعد فوزه أربع مرات، يليه غريمه برشلونة الذي فاز ثلاث مرات.

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من هو أنجح مدرب في تاريخ كأس العالم للأندية؟

بيب جوارديولا هو صاحب الرقم القياسي في كأس العالم للأندية، بعد أن فاز بها ثلاث مرات.

كم عدد ألقاب كأس العالم للأندية التي فاز بها برشلونة؟

فازت عشرة أندية مختلفة بالنسخة الخمسة عشر من البطولة، حيث سجل ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات بأربعة (2014,2016,2017 و 2018)، يليه برشلونة بثلاثة، وكورنثيانز البرازيلي برصيد اثنين.

كم عدد الأندية العربية التي وصلت إلى نهائي المونديال؟

منذ عام 1978، لم تنقطع المشاركة العربية في كأس العالم، حيث ظهر فريق عربي واحد على الأقل في كل جولة من النهائيات وشهدت مونديال 2018 في روسيا تأهل أربعة منتخبات عربية لأول مرة منذ انطلاق البطولة، وتكرر هذا الإنجاز في مونديال 2022 في قطر.

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