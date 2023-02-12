رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد في السعودية

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رياض - احمد صلاح - رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً ويعد وقف الخدمات هو قرار بأن أي شخص لا يفي بالتزام يُمنع من ممارسة العديد من الخدمات الحكومية الأساسية في حياة العديد من المواطنين، مثل الحصول على جواز سفر ورقم الهوية وشهادة الميلاد والعديد من الخدمات الأخرى ويصدر هذا الحكم عن إحدى السلطات القضائية وتنفذه إحدى الجهات الحكومية المرتبطة بالمواطن ؛ وفي بعض الظروف، تعلق الخدمات ولكن بشروط معينة فقط.

رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد

قد يفعل المواطنون الذين طلبت منهم الحكومة السعودية وقف الخدمات ذلك مؤقتًا باستخدام بوابة «النقد»، التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين السعوديين سنراجع التفاصيل والإجراءات اللازمة للحصول على رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد

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أولاً، اذهب إلى موقع وزارة العدل.

حدد الخدمات الإلكترونية من الخيارات المعروضة على النظام الأساسي الرئيسي للموقع.

ثم اختر قائمة التنفيذ قبل الانتقال إلى عملية اختيار خدمة الطلب الخاصة بي.يتم

الانتهاء من الخطوات عن طريق اختيار التقدم بطلب لرفع تعليق الخدمات.

يطالب الموقع بإدخال جميع بيانات الشخص والمعلومات الهامة.

لضمان تقديم الطلب بنجاح، تأكد من إدخال هذه البيانات بشكل صحيح والتحقق منها.

أخيرًا، انقر فوق زر تسجيل الطلب حتى يتم إرسال طلبك إلى السلطات المختصة.

سيتم رفع تعليق الخدمات بمجرد الوفاء بالالتزام الضروري من قبل الشخص الذي تم تعليق خدماته أو الحصول على مهلة زمنية أو وساطة.

سيتم رفع التعليق بعد 24 ساعة فقط من اكتمال عملية التحقق من السلطات المختصة.

من خلال بوابة أبشر، يمكن للمواطنين تحديد ما إذا كانوا سيوقفون الخدمات بناءً على رقم هويتهم الوطنية أم لا.

شروط مؤسسة النقد السعودي

أنشأت الحكومة مؤسسة النقد السعودي للعديد من المرافق التي يمكن للمواطنين استخدامها لمساعدة الحكومة داخل المملكة العربية السعودية حتى لا تتوقف الخدمات.

يجب أن يكون المواطن قادراً على دفع المبلغ المستحق للشخص المدان في غضون 24 ساعة ؛ وسمحت الحكومة السعودية بحل هذه المسألة من خلال عدد كتابي من المحاكم التنفيذية.

تتخذ جميع السلطات المختصة الإجراءات اللازمة لرفع تعليق الخدمة.

ويتم ذلك في غضون ثلاثة أيام من اتفاق الطرفين على تسوية المسألة.

لا يُسمح للمواطن الذي صدرت إليه تعليمات بوقف الخدمات أو تجميد حسابه المصرفي بدفع أجره بالكامل من خلال أجهزة الصراف الآلي وبدفع 67٪ من أجره الشهري.

لا يوجد ضرر للأشخاص الذين اتخذوا قرار ترك الخدمات.

يمكن دفع البدلات للأشخاص الذين أمروا بالتوقف عن العمل.

كما تخضع الأوامر الملكية لبدل المرجل والشواغل المتعلقة بوقف الخدمة

مؤسسة النقد

نشرت الحكومة السعودية قرارا بشأن تعليق الخدمات للمواطنين ونتيجة لحقوق الآخرين أو المؤسسات الحكومية في العديد من الميادين و يجوز للمواطنين إجراء استفسارات بموجب القرار من خلال مؤسسة النقد.

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