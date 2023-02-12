انت الان تتابع خبر تنبيه هام من الارصاد .. رياح شديدة تضرب هذة المناطق في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تتعرض بعض مناطق المملكة العربية السعودية إلى رياح شديدة السرعة بعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية البارحة بالتقلبات الجوية التي ستشهدها معظم مناطق السعودية التي ستصاحبها هطول الأمطار وتزايد سرعة الرياح وإثارة الأتربة التي ستسبب ضعف الرؤية الأفقية، تابع معنا لتتعرف على المناطق التي تتعرض للرياح الشديدة والتقلبات الجوية التي ستتعرض لها مناطق المملكة العربية السعودية وهل ستتعلق الدراسة في تلك المناطق أم لا.

رياح شديدة السرعة على بعض مناطق المملكة

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نوه المركز الوطني للأرصاد الجوية على حدوث تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية ابتداء من يوم الإثنين وحتى نهاية الأسبوع.

بدأت الرياح اليوم في التسارع بقوة على مناطق ( الحدود الشمالية و تبوك و الجوف و العلا ) وتبدأ التقلبات الجوية التي كشفت عنها الأرصاد على تلك المناطق.

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كم درجة في تبوك؟

جو صافي غالبا مع وجود بعض السحب المغيمة وتبلغ درجة الحرارة العظمى 18°، وتصل درجة الحرارة الصغرى إلى 8° مع رياح شديدة السرعة تصل حاليا إلى 16 كم/ الساعة.

كيف أجواء جدة الان؟

سماء صافية مع تواجد بعض السحب من حين لآخر، وتصل درجة الحرارة العظمى إلى 29° والصغرى تصل إلى 21°، ونسبة الرطوبة تبلغ 57% وتصل سرعة الرياح إلى 11 كم / الساعة.

كيف أجواء المدينه المنوره الان؟

تبلغ درجة الحرارة العظمى بالمدينة المنورة 27° وتبلغ درجة الحرارة الصغرى 13° وتصل سرعة الرياح إلى 14 كم/ الساعة.

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