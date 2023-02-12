انت الان تتابع خبر بشرى سارة .. للمواطن والمقيم وبدون كفيل تمويل بمبالغ مالية كبيرة بشروط ميسرة في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - للسعودى والمقيم وبدون كفيل تمويل بمبالغ مالية كبيرة شروط ساهله من الخدمات التي تقدمها بعض المصارف في المملكة العربية السعودية وهو تمويل للمقيمين بالسعودية بهدف مساعدة كل من المواطن والمقيم لتحقيق أحلامه والحصول على رأسمال مناسب وتسديد هذا المبلغ على أقساط من خلال طلب التمويل.

تتيح الآن منصة سلفة وفق برنامج التمويل المتاح إمكانية الحصول على تمويل للمقيم والسعودي بدون كفيل من خلال اتباع الآتي:

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المبالغ المتاحة من خلال المنصة ما بين 1000 ريال إلى 5000 ريال.

يتم التقديم على التمويل من خلال الدخول على منصة سلفة من هنا

لا يشترط أن يقوم من يطلب التمويل بتقديم تحويل راتب.

يتم الحصول على موافقة سريعة على التمويل ويصرف في حساب العميل. 25056586

خطة السداد مريحة ومرنة وتناسب كل العملاء والسداد يكون على 6 أشهر. للسعودى والمقيم وبدون كفيل تمويل بمبالغ مالية كبيرة شروط سهله يتيح الآن بنك الإنماء في المملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على تمويل لكل من للسعودى والمقيم وبدون كفيل تمويل بمبالغ مالية كبيرة شروط سهله وذلك كالتالي: 25056586

يستطيع كل من المواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل يصل إلى 2 مليون ريال من مصرف الإنماء.

يتيح المصرف إمكانية السديد فترة تصل إلى 60 شهر مجدولة على حسب المبلغ الذي تم تمويله.

يشترط لكي يحصل الشخص على التمويل الذي يقدمه البنك أن يكون لدى العميل حساب في مصرف الإنماء.

كذلك ينبغي أن يقوم الشخص بعمل تحويل راتبه على مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية لكي يتم استقطاع الأقساط الخاصة بالتمويل. 25056586

يتم تقديم تعريف للراتب الشهري الذي يحصل عليه الشخص وكذلك يحدد المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل والبدلات التي يحصل عليها.

يجب أن يقوم المتقدم بتعبئة نموذج البيع للأسهم المحلية، لكي يستكمل الإجراءات الخاصة بالطلب للحصول على التمويل بدون كفيل.

تمويل اليسر للمواطنين والمقيمين في المملكة تتيح شركة اليسر إمكانية تمويل مبالغ مالية لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة بدون وجود كفيل وتتيح إمكانية السداد على أقسام ميسرة و بالمميزات الآتية: 25056586 < dir="rtl" > يتم تقديم تمويل من 2000 ريال إلى 20000 ريال. التمويل يكون بدون كفيل. فترة السداد تصل إلى 3 سنوات. التمويل بدون رسوم إدارية. 25056586 ذلك بدون أجور وكالة. بدون كفيل لغير السعوديين بمبلغ يصل إلى 10000 ريال. شروط الحصول على تمويل من اليسر من بين الشروط التي ينبغي توافرها لمن يرغب في الحصول على تمويل اليسر ما يلي: