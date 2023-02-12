انت الان تتابع خبر متى تطلع نتائج الشؤون الإسلامية 1444 في السعودية .. وزارة الشؤون الإسلامية استعلام 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعددت التساؤلات حول متى تطلع نتائج الشؤون الإسلامية 1444 وزارة الشؤون الإسلامية استعلام 2023 وذلك عقب إعلان وزارة الشؤون الإسلامية عن وجود وظائف خالية كثيرة يصل عددها إلى 600 وظيفة تناسب الكثير من النساء والرجال، وذلك باختلاف التخصصات مثل مراقبي المساجد، من للجنسين وأمام مسجد والعديد من الوظائف الخالية، وسنتطرق الآن لمعرفة الكثير من التفاصيل التي تخص متى نتائج الشؤون الإسلامية فيما يلي.

متى نتائج الشؤون الإسلامية

في الآونة الأخيرة تعمل وزارة الشؤون الإسلامية على تحديد، المواعيد الخاصة بالمقابلات حتى يتم تحديد المناسبين في أعمال الشؤون الاسلامية، وتقوم الشؤون باستقبال العديد من الراغبين في العمل حتي يتم عمل مقابلة شخصية حتى تتمكن الشؤون من اختيار المتقدمين المؤهلين لأعمال الشؤون، والجدير بالذكر ان وزارة الشؤون لم تقوم بإعلان النتائج النهائية وتنتظر إدارة الشؤون الإسلامية الانتهاء من كافة المقابلات حتى يتم الإعلان عن النتائج.

28599651

وزارة الشؤون الإسلامية استعلام

إذا كنت ترغب في معرفة النتائج النهائية الوظائف التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، بات الأمر سهلا الان الاستعلام عبر الإنترنت من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة الشؤون الإسلامية. عليك إتباع النقاط التالية:

من خلال محرك البحث جوجل كروم، يمكنك الدخول إلى منصة الشؤون الإسلامية، ثم قم بنقر على استعلام عن وظائف الشؤون الإسلامية،

والآن يمكنك الاستعلام من خلال رقم الطلب الخاص بك، أو تاريخ الميلاد،

ثم عليك اضافة رقم الهوية الوطنية، وبعد ذلك إضافة رقم الطلب ثم عليك كتابة رمز التحقق.

بعد ذلك عليك النقر على خيار استعلام، ثم انتظر قليلا، وسوف يظهر أمامك النتائج الخاصة بك سوء القبول في العمل أو عدم القبول.

كم رواتب مراقبي المساجد نساء

تعد وظيفة مراقبي المساجد للنساء، من الوظائف المنتشرة في جميع الدول العربية وترأس تلك الدول المملكة العربية السعودية، وتتضمن تلك الوظيفة مراقبة المسجد والحفاظ على الممتلكات الداخلية للمساجد وعلاوة على ذلك إدارة شؤون المسجد الداخلية من حيث المحافظة الهدوء والسكينة بداخله، والآن سنتطرق لمعرفة الراتب الخاص بمراقبة المساجد نساء.

تختلف الرواتب بحسب المؤهلات المتاحة لكل عامل،

الموظفة الحاصلة على الشهادة الثانوية يكون الراتب الخاص بها 4500 ريال.

بينما الموظفة الحاصلة على التعليم العالي يكون راتبها 6 طريقة التقديم لوظيفة مراقب مسجد للنساء يمكن لجميع المواطنات السعوديات تقديم طلب الالتحاق بالوظيفة، ولكن يجب أن تكون مؤهلة لكافة الشروط التي ذكرتها وزارة الشؤون الإسلامية، سنتعرف على طريقة التقديم في النقاط التالية:

الدخول إلى منصة الشؤون الإسلامية، ثم البحث عن خيارات الخدمات الخاصة بالشؤون،

ثم مراجعة جميع الشروط المحددة للتوظيف،

بعد ذلك يمكنك تقديم طلبك للتسجيل من القائمة الخاصة بالنفاذ الوطني.

ثم عليك إضافة جميع البيانات الخاصة بك بطريقة صحيحة، مثل تاريخ الميلاد،

المؤهل الدراسي، مكان الولادة، مع ذكر جنسية المتقدم.

ثم عليك الضغط على تسجيل الطلب، وعليك الانتظار حتى يتم الرد من وزارة الشؤون،

ولكن يجب أن تحتفظ برقم الطلب لانك ستحتاج إليه في حال الموافقة على الوظيفة. الشروط المحدد

يجب أن تكون الراغبة في الالتحاق بالوظيفة تكون من أصل سعودي.

وان تكون لديها صحة بدنية ممتازة.

وتتمتع بسمعة الحسنة، ولا يحتوي السجل الخاص بها على أي جرائم

وعلاوة على ذلك حاصلة على الثانوية.

ويجب أن تجتاز الفحوصات الخاصة التي حددتها الوزارة.

أسئلة شائعة

كيف اعرف قبولي في الشؤون الإسلامية؟

28599651

يمكنك معرفة قبولك من خلال الاستعلام في منصة الشؤون الإسلامية، عبر الدخول الى الروابط الموجودة في المنصة، ثم عليك اضافة تاريخ الميلاد أو رقم الطلب المقدم، وكتابة جميع البيانات المطلوبة، ورقم الهوية و إضافة رمز التحقق والضغط على استعلام.

ماهي الوكالات التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية

يوجد العديد من الوكالات التابعة الشؤون مثل المطبوعات والبحوث العلمية، وكالة الدعوة والإرشاد،

وكالة الوزارة التابعة للتخطيط والتحول الرقمي.

28599651

كم رواتب مراقبي المساجد للنساء؟

يختلف الراتب مع اختلاف المؤهلات ويكون راتب الحاصلة على الثانوية 4500، الحاصلة على المؤهل العالي 6000 ريال.

28599651

28599651

28599651

28599651

28599651