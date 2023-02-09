انت الان تتابع خبر تحذير لكل السعوديين والمقيمين.. غرامة 3 ملايين ريال وحبس 5 سنوات اذا قلت هذه الاشياء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عقوبة القذف بالسعودية 2023 ميلادي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فإذا تعرضت عزيزي القارئ إلى أي نوع من التشهير أو قام أي مواطن بإرسال إليك رسائل تتضمن قذف أو شتم لك، فينبغي حينها عليك الإحتاظ بهذه الرسائل، عبر التطبيق الذي تم الإرسال إليك من خلاله، ومن ثم قم بأرفاق صورة منها في دعواك أمام الجهة المختصة، فمن الجدير بالذكر أن السب والقذف في الدين الإسلامي حرام شرعاً، وذلك لأنه يعد من مساوئ الأخلاق، ولذا من خلال السطور التالية من خلال موقعنا هذا نقدم لكم أهم المعلومات عن عقوبة القذف تلك التي يبحث عنها العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

آ آ السب والقذف من الناحية الجنائية يعد القذف من الحدود الشرعية السبعة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم إقامة لتلك النوع من الجرائم محكمة جزائرية، وعقوبتها تكون تعزيرية أو إقامة الحد الذي تم نص عليه الشرع ومن الجدير بلذكر أنه للقاضي السلطة التقديرية في ذلك، ومثل تلك الأفعال لا ترمي إلا إلى سوء الخلق وكذلك دونية التربية والتي يكون لها تأثير سلبي، على المجتمع. وينبغي الإشارة إلى أن النظام السعودي حريص تمام على وضع حد لتلك الجرائم التي قد تؤثر على بناء الأمة الإسلامية التي هي رسالة للعالم جميعا، حيث أنه يتم وضع أشد العقوبات لكل من تسول له نفسه قذف الناس وهتك أعراضهم ، فهي تعد من الجرائم التي يتوجب بها القصاص من الجاني ذلك الذي اساء إليه ونيل الحق ورد اعتباره والذي لا يكون إلا بنيل المجرم عقابه. فمن الجدير بالذكر أنه في النظام السعودي نجد جرائم السب والقذف يتم من خلالها تقديم الحق الخاص على الحق العام، وذلك لأنها تعد جريمة تمس المجني عليه قبل أي أحد ولحفظ حقوقه.

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لذا عزيزي القارئ إذا واجهت في أي وقت سب أو قذف من الغير على أي من وسائل التواصل الاجتماعي الإجتماعي، فينبغي عليك أن تعلم أنك امام محتوى علني، وينبغي عليك حينها الاستعانة بمستشارين متخصصين في القضايا الجنائية. آ ما هي عقوبة القذف في القانون السعودي الجديد ؟ تتمثل عقوبة القذف في القانون السعودي الجديد في ما يلي: جريمة التشهير بالغير يتم بها الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، ودفع مبلغ مالي خمسمائة ألف ريال، وفي بعض الحالات يتم العقاب بأي من تلك الطريقتين. ومن الجدير بالذكر أنه إذا كان السب والقذف يمس بالنظام العام والقيم الدينية والأخلاقية والحياة الخاصة، فيتم حينها السجن مدة خمس سنوات، ودفع مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين ريال يعودي، وفي بعض الحالات يتم العقاب بأي من الطريقتين، دون الأخرى. آ كذلك ينبغي الإشارة إلى أنه المحاكم السعودية تري ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية، وتتمثل في تنفيذ عقوبة القذف الجلد ثمانون جلدة لمن يقوم بقذف الغير بدون دليل أو إثبات.