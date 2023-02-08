قرض للمتقاعدين بأسهل الشروط بقسط يبدأ من 600 ريال بدون كفيل في السعودية

رياض - احمد صلاح - كونك واحداً من مواطني المملكة ووصلت لسن التقاعد من المؤكد أنك تفكر الآن في تنفيذ فكرة مشروع خاصة بك الأمر يتطلب مبالغ مالية ضخمة، أمامك فرصة وحيدة من أجل تحقيق هذا الأمر هو الحصول على قرض للمتقاعدين بقسط يبدأ من 600 ريال، لن يكون هناك أي من المعرقلات لتحقيق مشروع أحلامك من الممكن أن تدشن أحد القطاعات التجارية خاصتك بموجب تنفيذ عدد من الخطوات إليك أبرزها من خلال هذا المقال.
قرض للمتقاعدين بقسط يبدأ من 600 ريال من إمكان
هناك باقة من المزايا التي تمنحك إياها شركة إمكان بالمملكة في حال إن كنت أحد الباحثين/ الباحثات عن قروض مالية بقيمة سداد قليلة متضمنة في ذلك الآتي:
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تبدأ القيمة المالية للقروض بما يعادل نحو ١٥ ألف ريالاً ز
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كافة مبالغ القروض لا يتم فرض عليها أي رسوماً إدارية ولن تحتاج لضامن.
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كافة الورثة سيتم أعفاءهم بشكل كامل من السداد للقيمة المتبقية للاشتراكات عند وفاة صاحب القرض.< dir="rtl" >
في حال حصولك على القرض المقدر قيمته بنحو ١٥ ألف ريالاً بالإضافة لمدة سداد تقدر بنحو ثلاثة أعوام فسيكون معدل القسط الشهري نحو ستمائة ريالاً لاغير.شروط قرض المتقاعدين بقسط ٦٠٠ ريال
هناك باقة من الشروط التي وضعتها شركة إمكان من أجل حصول أي من المتقاعدين على قروض بموجب قسط منخفض والتي تتضمن الآتي:
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يتم قبول السعوديين لا غير.
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أن يكون معدل دخل الأفراد المتقدمين على القروض ما يعادل نحو ١٩٠٠ ريالاً أدناه.
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عدم تجاوز عمر مقدم الطلب عن سبعين سنة.
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توافق مجمل الأوراق التي يقدمها الأفراد لتقاضي الدعم مع الأوراق المثبتة بالبيانات لدى الجهات المعنية.
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أن يقدم المتقاعد كشف لحسابه المصرفي بالتالي بامكانه أن يحدد قيمة القرض التي يود تقاضيها بالإضافة لتحديد الفترة الخاصة بالسداد.
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يجب أن يلتزم المتقاعد بالفترات الكاملة لعملية السداد.
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امتلاك مقدم الطلب سجل ائتماني.
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امتلاك مقدم الطلب حساب مصرفي جاري السريان.
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قم بالتوجه للموقع الإلكتروني إمكان.
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انقر على الخانة الخاصة بالمنتجات المدرجة بالجزء العلوي بالقائمة.
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اضغط على أيقونة تسجيل.
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أبدأ بتدوبن مجمل البيانات خاصتك.
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قم بإتمام مجمل الإجراءات لتحصل على القيمة المالية للقرض.
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ستستقبل أحد الرسائل النصية بموجبها تتم آلية الموافقة على طلبك.
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حدد قيمة القرض التي تود الحصول عليها.
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حدد الفترة الخاصة بالسداد.
آلية التسديد لقروض المتقاعدين إمكان
بإمكان أي فرد متقاعد إتمام آلية السداد للأقساط الشهرية الخاصة بقرض المتقاعدين من خلال إتمام عدد من الخطوات إليك أبرزها:
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التسديد لفواتير إمكان عبر بطاقات ائتمان العملاء بالإضافة لبطاقات مدى.
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التسديد للفواتير عبر حساب الآيبان.
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يمكنك أن تتصل بصورة مباشرة بأحد ممثلي خدمة العملاء لتفعل القسط الشهري الخاص بالقرض.
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توجه لأي من فرع المصرف القريب منك
أسئلة شائعة
ما هي شروط قرض المتقاعدين من إمكان؟
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يتم قبول السعوديين لاغير.
أن يكون معدل دخل الأفراد المتقدمين على القروض ما يعادل نحو ١٩٠٠ ريالاً أدناه، عدم تجاوز عمر مقدم الطلب عن سبعين سنة.
ما هي آلية التسديد لقروض المتقاعدين إمكان؟
التسديد لفواتير إمكان عبر بطاقات ائتمان العملاء بالإضافة لبطاقات مدى، التسديد للفواتير عبر حساب الآيبان.
كيفية التقديم على قرص المتقاعدين قسط شهري ٦٠٠ ريال؟
قم بالتوجه للموقع الإلكتروني إمكان، ومن ثم قم بإكمال مجمل الخطوات التي ذكرناها لك بالمقال.
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كيفية التقديم على قرض المتقاعدين إمكان
هناك باقة من الخطوات التي يمكنك إتمامها بسهولة ومن ثم يمكنك أن تقدم على طلب التمويل الممنوح من قبل شركة إمكان والتي يتضمن الآتي: