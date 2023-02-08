انت الان تتابع خبر قرض للمتقاعدين بأسهل الشروط بقسط يبدأ من 600 ريال بدون كفيل في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كونك واحداً من مواطني المملكة ووصلت لسن التقاعد من المؤكد أنك تفكر الآن في تنفيذ فكرة مشروع خاصة بك الأمر يتطلب مبالغ مالية ضخمة، أمامك فرصة وحيدة من أجل تحقيق هذا الأمر هو الحصول على قرض للمتقاعدين بقسط يبدأ من 600 ريال، لن يكون هناك أي من المعرقلات لتحقيق مشروع أحلامك من الممكن أن تدشن أحد القطاعات التجارية خاصتك بموجب تنفيذ عدد من الخطوات إليك أبرزها من خلال هذا المقال.

قرض للمتقاعدين بقسط يبدأ من 600 ريال من إمكان

هناك باقة من المزايا التي تمنحك إياها شركة إمكان بالمملكة في حال إن كنت أحد الباحثين/ الباحثات عن قروض مالية بقيمة سداد قليلة متضمنة في ذلك الآتي:

تبدأ القيمة المالية للقروض بما يعادل نحو ١٥ ألف ريالاً ز

كافة مبالغ القروض لا يتم فرض عليها أي رسوماً إدارية ولن تحتاج لضامن.

كافة الورثة سيتم أعفاءهم بشكل كامل من السداد للقيمة المتبقية للاشتراكات عند وفاة صاحب القرض. < dir="rtl" > في حال حصولك على القرض المقدر قيمته بنحو ١٥ ألف ريالاً بالإضافة لمدة سداد تقدر بنحو ثلاثة أعوام فسيكون معدل القسط الشهري نحو ستمائة ريالاً لاغير. شروط قرض المتقاعدين بقسط ٦٠٠ ريال هناك باقة من الشروط التي وضعتها شركة إمكان من أجل حصول أي من المتقاعدين على قروض بموجب قسط منخفض والتي تتضمن الآتي:

< dir="rtl" > يتم قبول السعوديين لا غير.

أن يكون معدل دخل الأفراد المتقدمين على القروض ما يعادل نحو ١٩٠٠ ريالاً أدناه.

