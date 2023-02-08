انت الان تتابع خبر فتح باب التقديم للقبول بالكلية التطبيقية عن بُعد في جامعة القصيم السعودية .. خطوات التقديم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - برامج الكلية التطبيقية عن بُعد جامعة القصيم تعلن بفخر عن فتح باب التقديم للبرامج التطبيقية عن بعد خلال الكلية المختلفة في الجامعة يتيح هذا الإجراء للطلاب الفرصة للدراسة والحصول على الخبرة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختلفة.

الكلية التطبيقية جامعة القصيم

جامعة القصيم تتمتع بجودة كبيرة في التعليم والبحث، وتستند إلى أحدث التقنيات والأساليب الدولية لتقديم برامج عالية الجودة. جميع البرامج تدرس عن بعد باستخدام النظم الرقمية الأخرى لتحسين تجربة الطالب والحفاظ على جودة التعليم.

برامج الكلية التطبيقية عن بُعد جامعة القصيم

جامعة القصيم تقدم عدة برامج عن بعد خلال الكليات المختلفة، مثل الإدارة والتسويق والحاسوب والتكنولوجيا وغيرها ، جميع البرامج تعتبر مخصصة للطلاب الذين يعملون أو لديهم الحاجة إلى تحسين مهاراتهم والحصول على درجة عالية الجودة وتعمل الجامعة جاهدة لضمان أن يكون كل شخص يدرس عن بعد قادرا على الحصول على درجة مثالية والحصول على الخبر

برامج الكلية التطبيقية

برامج الكلية التطبيقية هي برامج تدرس عن بعد وتهدف إلى توفير خبرة ومهارات فعالة للطلاب في مجالات مختلفة ويمكن أن تشمل هذه البرامج التخصصات الإدارية, التسويقية, الحاسوبية, التكنولوجية, وغيرها.

ما هي أهمية برامج الكلية التطبيقية عن بُعد؟

اهمية برامج الكلية التطبيقية كبيرة جدا، حيث تعزز الطلاب في الحصول على الخبرة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مجالاتهم المختلفة، كما توفر للطلاب الفرصة للدراسة عن بعد وحصول على الخبرة والمهارات اللازمة دون الحاجة إلى التحول إلى موقع الدراسة.

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بالإضافة إلى ذلك توفر برامج الكلية التطبيقية الطلاب بالحصول على الخبرة والمهارات اللازمة بشكل أسرع وأكثر إنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، توفر برامج الكلية التطبيقية خيارات عديدة للطلاب في مجالات مختلفة، مما يسمح للطلاب بالاختيار الذي يتناسب مع أهدافهم ومجالات عملهم المختلفة.

البرامج المتاحة بالكلية التطبيقية جامعة القصيم

إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية. التسويق الرقمي. التسويق والمبيعات. المحاسبة العامة. موعد التقديم على البرامج يبدأ الاستسلام -بإذن الله- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 1444 ه الموافق 8 فبراير 2023 م، ويختتم يوم الإثنين 29 يوليو 1444 ه أي ما يعادل 20 فبراير 2023 م. 12131422

خطوات التقديم على الكلية التطبيقية جامعة القصيم

يمكن للمتقدمين المهتمين ببرامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم القيام بذلك (عن بعد) باستخدام بوابة الكلية التطبيقية جامعة القصيم.

كم عدد سنوات الدراسة الكلية التطبيقية؟

تتوفر الدراسات التطبيقية في كلية المجتمع (سابقًا)، ودبلوم المحاسبة المهنية يستمر لمدة ثلاث سنوات ويتضمن 71 ساعة معتمدة. يدرس الطالب المقررات الإجبارية بإجمالي 18 ساعة معتمدة خلال السنة الأولى (الإعدادية).

هل هناك أجر للالتحاق بالكلية التطبيقية؟

تمنح الكلية درجة البكالوريوس ولكنها لا تمنح الطالب راتبًا شهريًا خلال البرنامج التأهيلي (سنتان).

ما هو مستقبل الكلية التطبيقية؟

تمنح الكليات التطبيقية درجة علمية في العلوم التطبيقية، ويتمتع خريجوها بنفس المزايا من حيث التعويض والتعيين في الجهات الحكومية مثل خريجي كليات الهندسة.

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