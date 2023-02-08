قيمة دعم المساعدة المقطوعة للفرد في السعودية وخطوات التسجيل فيها

رياض - احمد صلاح - فيما يعرف بالمساعدة المقطوعة يجب أن تعي أنها أحد آليات المساعدة التي قامت الدولة السعودية تقنينها من أجل تحسين ظروف معيشة الأفراد ممن يتقاضوا دخل مادي شهري منخفض المدرجين بقائمة مستحقي الضمان الاجتماعي/ غير ذلك، في حال إن كنت أحد العاملين بأي من القطاعات أو من المتقاعدين وتنطبق عليك شروط استحقاقية المقطوعة من المؤكد أنك تتسائل الآن ما هي قيمة دعم المساعدة المقطوعة وهذا ما نوفيكم به بشكل مفصل فتابعونا.
قيمة دعم المساعدة المقطوعة
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من هنا نوضح لكم أبرز التفاصيل عن قيمة دعم المساعدة المقطوعة كما أننا نستعرض أيضاً القيمة المالية للحد المانع لتقاضي هذا الدعم الذي حددته الهيئة، والتي تتضمن الآتي:
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إذا كانت الأسرة تتكون من فرداً واحداً يتم صرف ١٠,٤٠٠ ريالاً كقيمة مالية للدعم/ بينما تقدر القيمة المالية للحد المانع ما يعادل ٣,٠٠١ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من فردين يتم منحهم ما يعادل نحو ١١,٨٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٣,٤٠٠٦ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من ٣ أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ١٣,٢٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٣,٨١١ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من أربعة أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ١٤,٦٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٤,٢١٦ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من خمسة أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ١٦٠٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٤,٦٢١ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من ستة أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ١٧,٤٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٥,٠٢٦ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من سبعة أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ١٨,٨٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٥,٤٣١ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من ثمانية أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ٢٠,٢٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٥,٨٣٦ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من تسعة أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ٢١,٦٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٦,٢٤١ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من عشرة أفراد يتم منحهم ما يعادل نحو ٢٣ ألف ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٦,٦٤٦ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من إحدى عشر فرداً يتم منحهم ما يعادل نحو ٢٤,٤٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٧,٠٥٠ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من اثنى عشر فرداً يتم منحهم ما يعادل نحو ٢٥,٨٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٧,٤٥٦ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من ثلاثة عشر فرداً يتم منحهم ما يعادل نحو ٢٧,٢٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٧,٨٦١ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من أربعة عشر فرداً يتم منحهم ما يعادل نحو ٢٨,٦٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٨,٢٦٦ ريالاً.
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عندما تتكون الأسرة من خمسة عشر فرداً يتم منحهم ما يعادل نحو ٣٠٠٠٠ ريالاً كقيمة مالية، بيننا تقدر القيمة المالية للحد المانع نحو ٨,٦٧١ ريالاً.
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كيف اقدم على دعم المساعدة المقطوعة
تم الإعلان من قبل "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" أنه لم يتم استقبال أي طلب خاص بالحصول على هذا النوع من المساعدات بطريقة إلكترونية من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، بينما يجب على أي من الراغبين بهذا الدعم الذهاب لواحد من الفروع القريبة الخاصة بالضمان الاجتماعي ومن ثم يقدم كل مستحق كافة الوثائق التي تثبت كامل استحقاقيتهم لتقاضي مبالغ المقطوعة التي تتضمن الآتي:
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لكافة المستفيدين من تقاضي دعم الضمان الاجتماعي يتم تقديم رقم حسابهم المصرفي.
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للأشخاص الذين لم يستفيدوا من دعم الضمان الاجتماعي يتم تقديم:
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مستخرج من قبل هيئة الأحوال بالإضافة لرقم الحساب المصرفي.كيف استعلم عن دعم المساعدة المقطوعة
من خلال عدد من الخطوات المبسطة يمكن لأي من الأشخاص إتمام آلية الاستعلام عن الدعم الخاص بالمساعدة المقطوعة متضمناً في ذلك الآتي:
التوجه للبوابة الخاصة بالاستعلام "من هنا".
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إدراج رقم هوية المستعلم بالأيقونة الخاصة بالسجل المدني.
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ابدأ بإدراج الكود المرئي الظاهر أمامك.
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اضغط على خانة "عرض".
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تبدأ مختلف التفاصيل بالظهور أمامك.
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أسئلة شائعة
ما هي قيمة دعم المساعدة المقطوعة؟
إذا كانت الأسرة تتكون من فرداً واحداً يتم صرف ١٠,٤٠٠ ريالاً كقيمة مالية للدعم/ بينما تقدر القيمة المالية للحد المانع ما يعادل ٣,٠٠١ ريالاً.
كيف اقدم على دعم المساعدة المقطوعة؟
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يجب على أي من الراغبين بهذا الدعم الذهاب لواحد من الفروع القريبة الخاصة بالضمان الاجتماعي ومن ثم يقدم كل مستحق كافة الوثائق التي تثبت كامل استحقاقيتهم لتقاضي مبالغ المقطوعة.
كيف استعلم عن دعم المساعدة المقطوعة؟
التوجه للبوابة الخاصة بالاستعلام عبر الرابط الذي قدمناها إليك أعلاه ومن ثم استكمل مجمل الخطوات المذكورة.
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