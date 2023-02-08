أسعار الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة في السعودية

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رياض - احمد صلاح - يلزم كافة المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية بإجراء الفحص الطبي للرخصة، لكي يتم إتمام عملية تجديد رخصة القيادة، وتعد القيادة من الأمور الهامة التي تهتم بها الحكومة السعودية، نتيجةً لتأثيرها على أمان وسلامة المواطنين، لذا يجب على جميع قائدي المركبات بالمملكة الخضوع لهذا الفحص من حين لآخر، حتى يتم التحقق من الحالة النفسية والجسدية.

الفحص الطبي للرخصة

يساهم الفحص الطبي للرخصة في التعرف على الحالة الجسدية والنفسية لقائدي المركبات في المملكة العربية السعودية، ومن خلاله يتم التحقق من عدم إصابة السائق بأحد الأمراض التي تؤثر على قيادة المركبة، مثل الضغط، الصرع، والسكر، يساعد هذا الفحص أيضًا في التعرف على مستوى نظر قائد المركبة، ويترتب على هذا الأمر حماية سلامة جميع قائدي المركبات والمواطنين أيضًا.

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اللوائح والقوانين الخاصة بقيادة المركبات والمرور في السعودية نصت على ضرورة الذهاب لإجراء الفحص الطبي من قائد المركبة الذي يرغب في تجديد رخصة القيادة.

أسعار الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة

تختلف أسعار الفحص الطبي للرخصة من مركز طبي لآخر في السعودية، نتيجةً لما يتم استخدامه في كل مركز من أدوات ومعدات، وما يتم تقديمه من خدمات طبية، وفي السطور التالية سوف نوضح لكم أسعار إجراء الفحص الطبي في عددًا من المراكز، منها ما يلي:

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يبلغ سعر الفحص الطبي في مركز المترك بمدينة الرياض قيمة 100 ريال سعودي.

يصل سعر الفحص الطبي في عيادات الفيحاء الموجودة في مدينة الرياض إلى قيمة 150 ريال سعودي.

يقدر سعر الفحص الطبي في مستشفى السعودي الألماني بقيمة 300 ريال سعودي، بما في ذلك سعر فحص النظر لتجديد الرخصة.

يبلغ سعر الفحص الطبي في مستشفى الحبيب في مدينة الرياض قيمة 241 ريال سعودي.

يصل سعر الفحص الطبي لتجديد رخصة القيادة في مستشفى الجزيرة في مدينة الرياض إلى قيمة 250 ريال سعودي.

يقدر سعر الفحص في مستشفى جدة الأهلي في مدينة جدة بقيمة 100 ريال سعودي.

يصل سعر الفحص في مستشفى التونسي في مكة المكرمة إلى قيمة 130 ريال سعودي.

يبلغ سعر الكشف الطبي للرخصة في مستشفى الهدى في مكة المكرمة قيمة 80 ريال سعودي.

أماكن إجراء الفحص الطبي المعتمدة من إدارة المرور السعودية

صرحت إدارة المرور في السعودية عن عددًا من مراكز الفحص الطبي المعتمدة الواجب الذهاب إليها من قبل المواطن أو المقيم الذي يرغب في إجراء تلك الفحوصات الطبية اللازمة لتجديد الرخصة، منها ما يلي:

مركز رسيل الطبي.

جامعة سلمان بن عبد العزيز.

مجمع دوائك الطبي.

عيادات أم الحمام الطبية.

العيادات الملكية لمستودع الحرمين الشريفين.

المدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

برنامج مستشفى قوى الأمن.

اللجنة الطبية العامة بالأحساء.

شركة عيادات الهبة الطبية.

مستشفى الحياة الوطني.

جامعة القصيم كلية الطب.

المركز الطبي الكندي بالدمام.

شركة أصيل الدولية للخدمات الطبية.

مستشفى الأمير ناصر السديري.

شركة الخدمات الطبية للخطوط السعودية.

مستشفى القوات المسلحة بالخرج.

مستشفى الحمراء.

مستشفى الأمير فيصل.

مجمع زين الطبي بنجران.

مستشفى القوات المسلحة بالطائف.

مستشفى الثغر بجدة.

صرف المطرق.

بنك الدم المركزي.

مستشفى بدر الجنوب العام.

مجمع عيادات ركن المئوية.

مستشفى الملك خالد بالمجمعة.

مستشفى الجزيرة.

مستوصف الأمل الأهلي.

الشئون الصحية بالحرس الوطني.

مجمع الأركان الطبي.

مستشفى الحياة الوطني.

شركة مستوصفات التعاون الطبية.

المستشفى النموذج الطبي بالرياض.

مجمع الحمران الطبي.

المستشفى العام بجدة.

شركة صحتكم للخدمات الطبية المحدودة. شروط تجديد واستبدال رخصة القيادة حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط الواجب استيفاؤها من قبل الفرد الذي يرغب في تجديد رخصة القيادة أو استبدالها، منها ما يلي: 48706706

إرفاق صورة شخصية إلى مكتب الأحوال المدنية، وإذا كان قائد المركبة لا يحمل الجنسية السعودية، فيجب تقديم صورة أخرى إلى هيئة الجمارك.

في حالة مرور أكثر من سبعة أيام على موعد استلام رخصة القيادة الجديدة، فإن الشخص يلزم بسداد غرامة مالية بقيمة 100 ريال سعودي.

عند الذهاب لاستلام الرخصة الجديدة يجب تقديم الرخصة القديمة لإدارة المرور، ومن الجدير بالذكر أنه يتم إخبار الشخص بموعد استلام الرخصة الجديدة من خلال إرفاق رسالة نصية على هاتفه.

تسجيل كل البيانات المطلوبة في نموذج الفحص الطبي لتجديد الرخصة.

سداد الرسوم والضرائب المطلوبة لتجديد رخصة، بالإضافة إلى دفع قيمة المخالفات المرورية في حالة وجودها.

الاسئلة الشائعة

كم يبلغ سعر إجراء الفحص الطبي للرخصة؟

تختلف تكلفة الفحص الطبي للرخصة باختلاف المركز الطبي الذي يرغب الشخص في الذهاب إليه لإجراء هذا الفحص، فمثلًا عند اختيار عيادات الفيحاء، فيجب سداد قيمة 100 ريال.

كم تبلغ مدة صلاحية الفحص الطبي للرخصة؟

تبلغ مدة صلاحية الفحص الطبي الخاصة بتجديد رخصة القيادة ثلاثة أشهر بدءً من تاريخ عمل الشركة هذا الفحص.

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ما هي الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة؟

هناك عددًا من الأوراق الواجب تقديمها من قبل من يرغب في تجديد الرخصة، منها: 6 صور شخصية، إيصال سداد رسوم تجديد الرخصة، والرخصة القديمة.

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