انت الان تتابع خبر الاستعلام عن تفاصيل القضية برقم الهوية في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة العدل بوضع خدماتها عبر الانترنت للتسهيل على مواطنيها، و للاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية، يجب عليك اتباع الخطوات التالية، وهي كالتالي:

ادخل على الموقع الالكتروني المخصص لطلب التنفيذ.

اعمل على إدخال رقم الهوية الوطنية.

سيصلك رمز التحقق على هاتفك ثم قم بإدخاله عند الخانة المخصصة له.

اضغط على زر دخول ثم انقر من لوحة المعلومات على زر طلبات التنفيذ.

ابحث عن الطلب الذي تحتاجه عن طريق محركات البحث المتواجدة داخل الموقع الالكتروني.

استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب وزارة العدل

يمكنك اتباع الخطوات التالية عن استعلام عن طلب تنفيذ برقم الطلب:

عليك بدخول الموقع الالكتروني الخاص بمجمع المحاكم.

اضغط على تبويب الاستعلام عن طلباتي.

يمكنك الاطلاع الجيد عن تفاصيل الخدمة.

انقر على زر الدخول ثم بعدها ادخل رقم الطلب الذي تريد الاستعلام عنه.

اختار نوع الهوية للتحقق من الطلب.

اعمل على ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

يأتي لك رساله على جوالك خاص برقم التحقق.

ادخل رقم التحقق ثم اتبع التعليمات لرؤية تفاصيل طلب التنفيذ.

عليك بدخول الموقع الالكتروني الخاص بمجمع المحاكم.

اضغط على تبويب الاستعلام عن طلباتي.

يمكنك الاطلاع الجيد عن تفاصيل الخدمة.

انقر على زر الدخول ثم بعدها ادخل رقم الطلب الذي تريد الاستعلام عنه.

اختار نوع الهوية للتحقق من الطلب.

اعمل على ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

يأتي لك رساله على جوالك خاص برقم التحقق.

ادخل رقم التحقق ثم اتبع التعليمات لرؤية تفاصيل طلب التنفيذ.

عليك بدخول الموقع الالكتروني الخاص بمجمع المحاكم.

اضغط على تبويب الاستعلام عن طلباتي.

يمكنك الاطلاع الجيد عن تفاصيل الخدمة.

انقر على زر الدخول ثم بعدها ادخل رقم الطلب الذي تريد الاستعلام عنه.

اختار نوع الهوية للتحقق من الطلب.

اعمل على ادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

يأتي لك رساله على جوالك خاص برقم التحقق.

ادخل رقم التحقق ثم اتبع التعليمات لرؤية تفاصيل طلب التنفيذ. الاستعلام عن تفاصيل القضية برقم الهوية يمكنك الاستعلام عن تفاصيل القضايا بكل سهولة إلكترونيا وذلك بالاتباع للخطوات التالية:

عليك الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل بالمملكة السعودية او على حسابك عبر موقع ناجز.

عليك بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

يمكنك اختيار زر الخدمات الالكترونية من القائمة المنسدلة ثم اضغط على خدمات المحاكم.

قم بالضغط على زر القضايا ثم اضغط على القضية التي تريد معرفة التفاصيل عنها.

يتم عرض جميع تفاصيل القضية عنج الاتباع لجميع الخطوات المذكورة. الاستعلام عن موعد القضية برقم الهوية عليك بالاتباع للخطوات التالية للاستعلام عن موعد القضية:

قم بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل للملكة السعودية أو موقع ناجز.

سجل الدخول لحسابك عبر إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

قم بالضغط على زر خدمات المحاكم ثم اضغط على زر الاستعلام عن موعد القضية.

يتم عرض جميع التفاصيل بعد ادخال رمز التحقق الذي يصل على جوالك الخاص.

ماذا تفعل عند التنازل عن طلب التنفيذ؟

كما يمكنك الاستعلام عن طلب تنفيذ إلكتروني، يمكنك أيضًا التنازل عن طلب التنفيذ عن طريق اتباع الخطوات التالية:

عليك بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة العدل للملكة العربية السعودية أو على حسابك عبر ناجز.

قم بالضغط على زر تنفيذ ثم انقر على زر طلباتي.

ابحث عن الطلب الخاص بك ثم اضغط عليه.

ثم اختار طلب إنهاء التنفيذ.

كيفية سداد طلب التنفيذ الكترونيًا؟

يمكنك سداد طلب التنفيذ عبر حساب البنك الخاص بك وذلك باتباعك للخطوات التالية:

ادخل على تطبيق البنك المتواجد على جوالك.

انقر على زر مدفوعات ثم اختار زر سداد فاتورة مرة واحدة.

انقر على زر الخدمات الحكومية ثم اضغط على زر التنفيذ القضائي.

ادخل رقم الفاتورة ثم قم بإدخال المبلغ المراد سداده.

وختامًا، جميع هذه الخدمات ممكنة الاستعلام عنها وسداد الفواتير الخاصة بك الكترونيًا عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل أو موقع ناجز بكل سهولة للتسهيل على المواطن من تكبد عناء المشاوير للمصالح الحكومية لتوفير الوقت والجهد على المواطن وتقليل التكدس الحاصل في المصالح الحكومية.