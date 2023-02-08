تعرف على الفروقات بين التقاعد والتأمينات في السعودية

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رياض - احمد صلاح - يوجد فرق بين مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة ذلك بعد إطلاق القرار الرئيسي الذي ينص على دمج المنشأتين مع بعضهما البعض، وذلك من أجل تباين النظام الذي يتوالى كلّ واحدة من المنشأتين تنفيذه وتطبيقة، فقد يعد كلاهما عبارة عن مصطلحين مختلفين تمامًا ولا يمكن الخلط بينهما ولكن تعد عملية الدمج هي سبب الخلط بينهما.

في هذا المقال سنتعرف على الفرق بين التقاعد والتأمينات كما نتعرف على شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية والهدف من عملية دمج المؤسسات.

الفرق بين التقاعد والتأمينات

قديما كان هناك مؤسستين منفصلتين لكل من التقاعد والتأمينات الاجتماعية على حدة وكانت كل مؤسسة تعنى بالاهتمام باختصاصاتها فقط وسنعرض الفرق بين التقاعد والتأمينات كما يلى:

التأمين الاجتماعي من الأنظمة المتميزة التي تم إطلاقها عام ١٤٢١ بهدف تقديم المساعدة والتكافل لمختلف فئات المجتمع.

الهدف الأساسي من إنشائها هو تقديم الدعم المادي للاشخاص المحتاجين إليه بعد تقاعدهم من عملهم أو عجزهم عن الإنفاق على أنفسهم بسبب قلة الدخل أو العجز او غير ذلك.

هذا يعتبر أن هذه المؤسسة هي مؤسسة تنمية اجتماعية من الطراز الأول تهدف إلى تقديم العون للشخص الذي يواجه أي متاعب في حياته نتيجة لمرضه أو موته من خلال تقديم المساعدة لعائلته.

مؤسسة التقاعد أحد المؤسسات السعودية التي تم إنشائها في عام ١٣٧٨م وتخصصها في صرف المعاشات الخاصة بالمواطنين بعد أن يتقاعدون من أعمالهم.

تعمل المؤسسة أيضا على صرف المعاشات الخاصة بأهالي الأشخاص المتقاعدين عن العمل. شهادة التسجيل في التأمينات الاجتماعية من الممكن إصدار شهادة التوثيق في التأمينات الاجتماعيّة داخل السعودية كما يلي:

اولا عليك الدخول إلى موقع التأمينات بشكل مباشر عبر هذا الرابط “من هنا” .

ثم اضغط على أيقونة تسجيل الدّخول.

ثم قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

عليك كتابة رمز التحقق المرئيّ ثمّ تدوين الدّخول.

ثم انقر على حقل الخيارات ثمّ تحديد الشهادات.

اضغط على كلمة إطلاق شهادة الاشتراك.

اختيار أيقونة تحميل الشهادة بعد إطلاقها. التأكد من التوثيق في التامينات الاجتماعية يستطيع جميع المواطنين والمقيمين داخل السعودية التأكد من التوثيق في التأمينات الاجتماعيّة كما يلي:

التوجه لموقع التأمينات بطريقة مباشرة عبر هذا الرابط من هنا .

الضغط على التأكد السريع من الصفحة الأساسية.

اختيار خدمة التأكد من الحالة الوظيفيّة.

بعدها كتابة رقم القيد المدنيّ في المكان المخصّص.

ثم قم بإدخال رمز التأكيد الذي يحضر في الصورة.

ثم إضغط على مربع البحث المظللة باللون الأخضر.

بعدها قم بالتعرف على التفاصيل التي يعرضها الموقع.

حجز موعد مؤسسة التقاعد السعودية

يتمكن المواطنين من حجز موعد في منشأة التقاعد السعوديّة ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول لموقع منشأة التقاعد عبر هذا الرابط “من هنا” .

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونيّة.

اختيار خدمة حجز الموعد.

اختيار مربع بدء الخدمة.

النقر على أيقونة متابعة.

إدخال رقم البطاقة ثمّ ادخال تاريخ الميلاد.

اكتب رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكترونيّ الخاص بك.

ادخل رمز التأكد ثمّ انقر على متابعة.

اكتب رمز التأكد ثمّ المتابعة.

اختيار مركز الخدمة من اللائحة المنسدلة.

تحديد تاريخ الزيارة الملائم.

متابعة التعليمات لتتمكن من العثور على تذكرة الميعاد.

الهدف من عملية دمج المؤسسات

هناك عددًا من الأمور التي تكون خلف عملية الدمج بين منشأة التقاعد ومنشأة التأمينات الاجتماعية، ومن أهم هذه الأغراض ما يلي :

أحد أهم الأهداف هي ترسيخ الجهود حيث تشارك هذه العملية في زيادة الجهد المبذول عن طريق الحكومة وتنمية الموارد البشرية بطريقة فعالة.

تعمل على زيادة معدلات الإنتاج كما تعمل عملية الدمج بين اثنين من المنشآت على زيادة إنتاجية الأشخاص حيث إن كل منشأة منهما تعمل على تغطية معاشات الأشخاص والتأمينات الاجتماعية لهم.

كما تعمل على الاستجابة لحاجة العملاء وتشارك في عرض الإجابة على أسئلة المواطنين وحل مشاكلهم وكذلك شكاواهم وجميع ما يريدون معرفته عن الخدمات المختلفة المرتبطة بالتأمينات والمعاشات.

الأسئلة الشائعة

متى تم انشاء مؤسسة التقاعد في المملكة السعودية؟

تم إنشاء مؤسسة التقاعد في المملكة السعودية في عام 1378 هجرية.

متى تم انشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية؟

تم إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في عام 1421.