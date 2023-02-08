نتائج الرخصة المهنية للمعلمين في السعودية

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الرخص المهنية واحدة من الأنظمة المستحدثة في المملكة العربية السعودية والتي تتم بشكل كامل من خلال الجهات التعليمية الموجودة فيها والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم، ويتم من خلال هذه الفرص إتاحة الفرصة لخريجي الكليات التربوية للعمل في المدارس الموجودة في مختلف مناطق المملكة في تخصصات مختلفة وفق الخيارات المتاحة والتي يتم الإعلان عنها من قبل الجهة المسؤولة عن تنظيم مختلف الاختيارات المرتبطة بالرخص المهنية للمعلمين والتي تشرف عليها مؤسسة تقويم التعليم والتدريب في السعودية والتي تعد هيئة مستقلة في ذاتها للقيام بمختلف الأعمال المالية والإدارية، وبعد إتمام الاختيارات فإن العديد من الأشخاص يقومون بعملية بحث عن نتائج الرخص المهنية وهذا ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في الجزء التالي من هذا المقال.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين

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تعتبر الخطوة الأولى قبل القيام بعملية بحث عن نتائج الرخص المهنية هو القيام بعملية تسجيل في الرخص المهنية، وتتطلب هذه العملية اتباع مجموعة من الخطوات من أجل ضمان صحة عملية التسجيل، وهذه الخطوات هي كالآتي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالرخص المهنية للمعلمين وذلك من خلال الرابط التالي.

من الخيارات الظاهرة على الشاشة الرئيسية للموقع يقوم المستخدم بالضغط على اختيار الدخول إلى النفاذ الوطني الموحد.

يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في المكان المخصص له على الشاشة والتي تتمثل في اسم المعلم وكلمة المرور الخاصة به باللغة إلى كود التحقق الموجود على الشاشة.

بعد إتمام الخطوة السابقة يتم الضغط على اختيار تسجيل الدخول.

يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية تشمل على كود أمان يجب على المستخدم إدخاله في المكان المخصص بعد الاستلام.

في هذه المرحلة يقوم المستخدم بالضغط على اختيار فتح ملف شخصي يليه الضغط على اختيار الاختيارات.

بعد إتمام الخطوة السابقة يتم الضغط على أيقونة سجل الآن ويقوم الموقع من خلال بيانات المعلم في المركز الوطني بنقل المعلم إلى موقع قياس.

يضغط المستخدم على اختيار تسجيل الدخول يليه الضغط على اختيار تعديل ثم الضغط على موافق بعد الانتهاء من التعديلات المطلوبة.

يقوم المعلم في هذه المرحلة بإدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع واختيار المدنية المناسبة من أجل اختبار الرخص المهنية.

يتم تحديد الموعد المناسب للاختبار الذي يناسب المستخدم وتحديد الطريقة الأمثل التي سيتم من خلالها عملية دفع الرسوم الخاصة بالامتحان.

يجب القيام بحفظ مختلف البيانات الخاصة بالتسجيل حتى موعد الاختيار والتي تتمثل في نوع الامتحان، الوقت، التاريخ، مقرر الاختيار واخيرا التخصص. نتائج الرخصة المهنية بعد إتمام عملية التسجيل في الرخص المهنية واداء الاختبارات الخاصة بهم يمكن القيام بعملية استعلام عن نتائج الرخص المهنية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات على الموقع الرسمي لهيئة التقويم والتدريب، هذه الخطوات تتمثل في الآتي:

كخطوة أولى يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بهيئة التقويم والتدريب في المملكة العربية السعودية على شبكة الإنترنت وذلك من خلال الرابط التالي.

يقوم المستخدم بإدخال الاسم الخاص به وكلمة المرور التي تم استخدامها في التسجيل في النفاذ الوطني الموحد.

من خلال الخيارات الظاهرة على الشاشة الرئيسية يتم الضغط على خيار الخدمات الرئيسية عبر منصة هيئة التقويم والتدريب.

يتم تحديد نوع الاختيار من الخيارات الظاهرة على الشاشة والتي تتمثل في اختبار الرخصة المهنية ويتم ذلك غير خيار الاختيارات المتاحة.

يطلب الموقع من المستخدم مجموعة من البيانات يتم إدخالها بشكل صحيح في المكان المخصص لها على الشاشة والتحقق من صحتها.

بعد إتمام الخطوات السابقة يتم الضغط على اختيار أيقونة استخراج نتائج الرخصة المهنية للمعلمين.

يستغرق الأمر بضع ثوان قبل إظهار الموقع لكافة التفاصيل المرتبطة بالاختيار الذي تم تحديده.

يمكن من خلال الموقع الضغط على اختيار طباعة للحصول على نسخة مطبوعة من نتيجة الاختبار.

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نتائج اختبار الرخصة المهنية بعد الخضوع لاختبارات الرخص المهنية وإتمام عملية الاستعلام عن نتائج الرخص المهنية يتساءل عدد كبير من المتقدمين لهذه الاختبارات عن المعدل الذي يمكن من خلاله معرفة نسب النجاح، وقد أوضح القائمون على هذا الأمر مختلف نسب النجاح بشكل مفصل لتكون على النظام الآتي:

معدل الحصول على رخصة معلم ممارس يجب أن تتراوح نسبة المعدل بين 50 إلى 69%.

للحصول على رخصة معلم متقدم في السعودية يجب أن يحصل المتقدم على معدل يتراوح بين 70 إلى 84%.

معدل الحصول على رخصة معلم خبير يشترط لها حصول المتقدم على نسبة لا تقل عن 85٪.

الحد الأقصى للنجاح في مختلف هذه الاختيارات هو الحصول على نسبة 50٪.

في حالة الرسوب أو حالة مرور عام كامل على آخر امتحان يمكن للمعلم التقدم للاختبار مرة أخرى.

لا يوجد عدد محدد للمرات التي يمكن فيها القيام بعملية التقدم إلى اختبار الرخص المهنية في حالة تحقيق كافة الشروط.

أهم أسئلة شائعة

ما هو رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين؟

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لرابط الخاص بنتائج الرخص المهنية للمعلمين من هنا.

متى يبدأ اختبار الرخصة المهنية التخصصي في السعودية؟

يبدأ اختبار الرخص المهنية من 21/1 إلى 25/1 من العام الحالي.

ما هي مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية في السعودية؟

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تصل مدة صلاحية اختبار الرخصة المهنية للمعلمين إلى 5 سنوات.

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