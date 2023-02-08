رقم وثيقة الشحن الجوي ارامكس في السعودية

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رياض - احمد صلاح - هناك بعض الخطوات البسيطة التي لابد إجرائها حتى تتأكد من الميعاد المحدد لوصول الشحنة من ارامكس من مكان لآخر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

بعد توصيل الشحنة إلى مقر شركة أرامكس، يعمل الموظف المسؤول على اعطائك رقم وثيقة الشحن الجوي.

ادخل على الموقع اللاالكتروني الخاص بشركة ارامكس أو اتطبيق المحمول لشركة أرامكس من هاتفك الجوال، وقم بالاستعلام عن موعد وصول الشحنة.

ضع رقم وثيقة الشحن الجوي في الخانة المخصصة لها لتظهر بعدها تفاصيل الأماكن التي مرت عليها الشحنة والميعاد التي سوف تصل فيها الشحنة إلى مكان الاستلام المحدد.

الاستعلام عن وصول الشحنة عن طريق خدمة العملاء

شركة ارامكس تعمل على توفير كافة الوسائل المتاحة للتسهيل على مستخدميها، حيث إذا تأخر موعد استلامك للشحنة او إذا أردت الاطمئنان على تاريخ استلامك للشحنة، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بأرامكس بسهولة، وعليهم مساعدتك لمعرفة التفاصيل الخاصة بالشحنة أو التسهيل عليك بإعطائك رقم وثيقة الشحن الجوي لتستطيع تتبع خط سير الشحنة عبر موقعها الالكتروني.

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ما هي وثيقة الشحن الجوي؟

هي الوثيقة التي توضح باستلام عميلك للشحنة التي ينتظرها، وعليها الرقم المرجعي الخاص بها و موضح بها تفاصيل الشحنة ووزنها وسعر تكلفتها وسعر تكلفة التوصيل وموعد استلام العميل للشحن

كيف اعرف رقم وثيقة الشحن الجوي ارامكس؟

عند وصول الشحنة إلى عميلك، تعمل شركة أرامكس بتسليمه مستند باستلامه للشحنة القادمة إليه، ومتواجد في هذا المستند رقم الوثيقة، وفي أثناء ذلك، يصل للراسل عبر بريده الالكتروني رسالة توضح باستلام العميل لشحنته الخاصة مع رقم وثيقة الشحن.

29564000

طرق الشحن عبر شركة أرامكس

هناك عدة طرق للشحن توفرها شركة أرامكس على مستخدميها وهي كالتالي: