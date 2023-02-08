رقم وثيقة الشحن الجوي ارامكس في السعودية

رياض - احمد صلاح - هناك بعض الخطوات البسيطة التي لابد إجرائها حتى تتأكد من الميعاد المحدد لوصول الشحنة من ارامكس من مكان لآخر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- بعد توصيل الشحنة إلى مقر شركة أرامكس، يعمل الموظف المسؤول على اعطائك رقم وثيقة الشحن الجوي.
- ادخل على الموقع اللاالكتروني الخاص بشركة ارامكس أو اتطبيق المحمول لشركة أرامكس من هاتفك الجوال، وقم بالاستعلام عن موعد وصول الشحنة.
- ضع رقم وثيقة الشحن الجوي في الخانة المخصصة لها لتظهر بعدها تفاصيل الأماكن التي مرت عليها الشحنة والميعاد التي سوف تصل فيها الشحنة إلى مكان الاستلام المحدد.
الاستعلام عن وصول الشحنة عن طريق خدمة العملاء
شركة ارامكس تعمل على توفير كافة الوسائل المتاحة للتسهيل على مستخدميها، حيث إذا تأخر موعد استلامك للشحنة او إذا أردت الاطمئنان على تاريخ استلامك للشحنة، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بأرامكس بسهولة، وعليهم مساعدتك لمعرفة التفاصيل الخاصة بالشحنة أو التسهيل عليك بإعطائك رقم وثيقة الشحن الجوي لتستطيع تتبع خط سير الشحنة عبر موقعها الالكتروني.
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ما هي وثيقة الشحن الجوي؟
هي الوثيقة التي توضح باستلام عميلك للشحنة التي ينتظرها، وعليها الرقم المرجعي الخاص بها و موضح بها تفاصيل الشحنة ووزنها وسعر تكلفتها وسعر تكلفة التوصيل وموعد استلام العميل للشحن
كيف اعرف رقم وثيقة الشحن الجوي ارامكس؟
عند وصول الشحنة إلى عميلك، تعمل شركة أرامكس بتسليمه مستند باستلامه للشحنة القادمة إليه، ومتواجد في هذا المستند رقم الوثيقة، وفي أثناء ذلك، يصل للراسل عبر بريده الالكتروني رسالة توضح باستلام العميل لشحنته الخاصة مع رقم وثيقة الشحن.
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طرق الشحن عبر شركة أرامكس
هناك عدة طرق للشحن توفرها شركة أرامكس على مستخدميها وهي كالتالي:
- شحن بري: يمكنك توصيل الشحنة الخاصة بك داخل دولتك عن طريق أسطول متوافر لهذه الخدمة في ارامكس.
- شحن جوي: وهي واحدة من أسرع الطرق في توصيل الشحنات، حيث تعمل شركة ارامكس على انتهاء جميع المعاملات الورقية والمصاريف الجمركية حتى تصل الشحنة للمكان المراد الوصول إليه.
- شحن بحري: تعمل شركة ارامكس على تقديم خدمة الشحن البحري بالأخص للشاحنات الثقيلة الوزن حتى تحميها من التلف أو الكسر أثناء التنقل بها مثل الأجهزة الثقيلة.
مميزات شركة أرامكس
شركة أرامكس لها الكثير من المميزات التي تشجع المستخدمين على التعامل معها، وهذه المميزات كالتالي:
29564000< >شركة ارامكس لها خبرة طويلة في الشحن تصل إلى أكثر من 37 عام.توفر شركة ارامكس جميع انواع الشحن المختلفة سواء بري أو جوي أو بحري.يمكن للمستخدم توصيل أو استلام شحناته بجميع أحجامها بدون تردد.توفر شركة أرامكس بنود السلامة للشحنة المرسلة حتى تصل للمستخدم بدون تلف.سعر خدمة ارامكس مناسبة للكثير من المستخدمين بالمقارنة مع شركات الشحن الأخرى.توفر شركة أرامكس جميع وسائل الدفع الممكنة مثل الدفع بواسطة بطاقات الفيزا او الدفع عند الاستلام.وثيقة الشحن الجوي موضحة تفاصيل وتكاليف الشحنة والتكاليف الجمركية الخاصة بها حتى يعلم المستخدم جميع التفاصيل اللازمة معرفتها.وختامًا، شركة ارامكس أحد أفضل شركات الشحن المتوفرة فروعها في الكثير من الدول والتي لها ميزات متعددة في توصيل الشحنات من دولة إلى أخرى بسهولة وبدون تكبد الكثير من العناء على مستخدميها، وذلك بتسهيل خدماتها عبر موقعها الالكتروني أو التطبيق الخاص بها للهاتف الجوال.
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