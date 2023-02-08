كيف اخلي حساب المواطن في السعوية ينزل على حسابي

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رياض - احمد صلاح - إذا كنت تريد أن تنقل حساب المواطن الخاص بك إلى حسابك الشخصي، فيمكنك الاستفادة من الخدمات المالية المتاحة للأسر الفقيرة والعمال والمطلقات، والتي تسمح لك بالاستفادة من البرنامج الذي يعرف باسم "حساب المواطن"، يمكنك الحصول على معلومات عن البرنامج من خلال منصة تويتر الخاصة بالخدمة، والتي تجيب على العديد من الأسئلة التي تطرحها المستفيدون من البرنامج.

حساب المواطن الجديد

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برنامج حساب المواطن يهدف إلى تقديم خدمات إلكترونية للمستفيدين من جميع الفئات المختلفة لدعمهم وتقديم مساعدات مالية لمن يعانون من مشاكل وأزمات مالية، على الرغم من ذلك يشترط للتسجيل في برنامج حساب المواطن عدة شروط بما يلي:

عدم الاستفادة من أي دور إيواء حكومي آخر.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وبشرط الإقامة في السعودية.

صحة المعلومات في حساب مواطن من مطابقتها مع الجهات الرسمية للحصول على الدخل المالي.

كيفية تسجيل حساب المواطن

الحكومة السعودية تقدم خدمة حساب المواطن لجميع فئات المجتمع بطريقة سهلة وسريعة، والتسجيل يتم من خلال الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، للبدء في التسجيل يجب الدخول على الموقع من "هنا"، والضغط على "إنشاء حساب جديد"، وبعد ذلك يجب اتباع الآتي:

إدخال رقم الهوية الوطنية والبيانات المطلوبة الأخرى.

إضافة الراتب ومعلومات عن العمل.

إضافة رقم الحساب البنكي وكتابة عدد أفراد الأسرة الخاصة بالمتقدم.

بالضغط على "تسجيل" يتم اكتمال العملية.

من هم المستفيدين من حساب المواطن

حساب المواطن يهدف إلى توفير الدعم للأرامل والمطلقات، وأيضًا لأرباب الأسر التي لها دخل منخفض، مما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتخفيف الأعباء المادية التي يواجهونها.

لتحديد الفئات المستحقة للحصول على الدعم، يتم التسجيل في حساب مواطن، ويقسم المستحقون إلى أربع فئات حسب الدخل الشهري، وهي:

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الفئة الأولى: يقل دخلهم عن 8699 ريال أو ليس لديهم أي دخل.

الفئة الثانية: الذين يصل دخلهم ما بين 8700 و11,999 ريال.

الفئة الثالثة : الذين يصل دخلهم من 12,000 إلى 15,299 ريال.

الفئة الرابعة : الذين يصل دخلهم من 15,300 إلى 20,159 ريال.

كيف اخلي حساب المواطن ينزل على حسابي

يمكن تحويل حساب المواطن لحسابك في حالة تحقق من الشروط المطلوبة لأهلية البرنامج وجميع الشروط المطلوبة للتسجيل ، ولتقديم الطلب المطلوب من خلال حساب مواطن، يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل البيانات المطلوبة من الحالة الصحية والاجتماعية والتعليم.

الدخول إلى المعلومات المطلوبة عن السكن والعنوان.

إدخال بيانات الأفراد الأسريين وعددهم.

كتابة الدخل الإجمالي للأسرة بشكل كامل.

تحديد عنوان العقار أو حساب مصرفي خاص بالمستفيد.

التأكد من صحة البيانات قبل التسجيل النهائي في حساب مواطن.

الموافقة على الشروط والتعهدات المطبقة على حساب مواطن.

الضغط على حفظ البيانات.

أسئلة شائعة

هل الأرملة يمكنها أن تسجل بحساب المواطن؟

برنامج حساب المواطن تضمن أن الأرمل يمكنهن التسجيل في حساب المواطن إذا كان يتوافر لديهن عدد من الشروط والضوابط، وفيما يلي شروط تسجيل حساب المواطن:

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أن يكون عمرهن لا يقل عن 30 عاماً.

تقديم إثبات استقلال المسكن للتأكيد للسلطات المختصة أن الارملة لا تسكن في بيت أهلها وتستحق الدعم.

هل اقدر استقل في حساب المواطن؟

بعد مراجعة البرنامج، يجب على المستقل أن يكون مستقلا في السكن، سواء كان من خلال عقد إيجار موحد له باسمه، أو صك ملكية، أو شهادة سكن حكومية خاصة أو جامعية، أو شهادة من أحد المعاهد والكليات العسكرية.

كم ينزل حساب المواطن لشخصين؟

إذا كان الشخص المستفيد رب أسرة فلديه القدرة للحصول على راتب شهري يصل إلى 720 ريال سعودي، و التابعون اعمار اكثر من 18 عام يحصلون على رواتب شهرية تصل إلى 350 ريال سعودي.

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